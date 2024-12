Les combats qui se poursuivent dans le nord de la Syrie entre des groupes soutenus par la Turquie et les forces dominées par les Kurdes ont fait depuis dimanche 31 morts, des combattants des deux bords, a indiqué lundi une ONG.

Fin novembre, des factions syriennes proturques ont lancé une offensive contre les Forces démocratiques syriennes (FDS, dominées par les Kurdes) dans le nord du pays.

Ces combats ont été déclenchés parallèlement à une offensive fulgurante lancée depuis le nord-est par une coalition de rebelles, dominée par des islamistes radicaux, qui leur a permis d’arriver à Damas et de prendre le pouvoir.

Selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH), basé au Royaume-Uni, 7 combattants proturcs ont été tués lors de violents combats lundi dans la région de à Manbij (nord-est). Des combattants des FDS se sont infiltrés dans la ville reprise par les forces soutenues par Ankara début décembre, a précisé l’ONG, selon laquelle six autres combattants proturcs et trois membres des FDS avaient été tués la veille dans ce secteur.

Des combats ont également eu lieu dans la province de Raqqa après une attaque à l’artillerie lourde et aux mitrailleuses lancée par les forces turques et leurs alliés syriens contre un village Trawziyeh au sud de la localité Slok. L’OSDH a aussi rendu compte d’une infiltration d’une force des FDS dans des positions des factions proturques dans le village Rayhanah dans la province de Hassaké. 5 combattants de ces factions auraient été tués et 7 autres blessés. Les FDS ont aussi opéré une infiltration dans des positions dans la province de Ral al-Aïn.

Les FDS ont annoncé lundi avoir mené des attaques qui leur ont permis de « détruire deux radars, un système de brouillage et un char de l’occupation turque » près de ce pont.

Dimanche, 13 combattants de factions proturques et deux membres des FDS ont été tués dans des « combats acharnés » dans la province d’Alep, près du barrage de Techrine et d’un pont stratégique enjambant l’Euphrate, selon la même source.

Les Unités de protection du peuple kurde (YPG), épine dorsale des FDS soutenues par les Etats-Unis, sont considérées comme une extension du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), sa bête noire.

Le nouveau dirigeant syrien, Ahmad al-Charaa, a affirmé dimanche que les FDS devraient être intégrées à la future armée syrienne, lors d’une interview à la chaîne Al-Arabiya. « Les armes doivent être uniquement aux mains de l’Etat. Quiconque était armé et a les capacités de rejoindre le ministère de la Défense sera le bienvenu », a-t-il déclaré, assurant que c’est sur « ces conditions et ces critères » que des « négociations » seront menées avec les FDS, « dans l’espoir de trouver une solution appropriée ».

Source: Avec AFP