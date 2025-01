Le correspondant d’Al-Manar en Palestine occupée a rapporté qu’une soldate israélienne a été blessée lors d’une opération bélier au poste de contrôle d’Hasmonaim, près de Ramallah, en Cisjordanie, où les forces d’occupation ont ouvert le feu sur le conducteur du véhicule qui a mené l’attaque.

Le ministère palestinien de la Santé a également rapporté dans un communiqué ce mercredi soir que « trois blessés sont arrivés à l’hôpital gouvernemental Rafidia à Naplouse, suite à la prise par l’occupation de la vieille ville de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie occupée, où des affrontements ont éclaté entre combattants du bataillon de Naplouse (des Brigades Al-Qods) et des forces d’occupation de la ville ».

Les Brigades Al-Qods – Bataillon Tubas ont annoncé plus tôt que leurs combattants ont répondu à l’aube à l’assaut des forces d’occupation israéliennes contre la ville de Tammoun et les environs du camp d’Al-Fara, au sud de Tubas, où les résistants ont pu faire des victimes après que les véhicules militaires qui ont pris d’assaut les environs du camp ont subi de fortes rafales de balles ».

Les Brigades des Martyrs d’Al-Aqsa ont annoncé avoir ciblé à coups de balles lourdes le poste de contrôle militaire d’Awarta, au sud de la ville, faisant des victimes directes dans les rangs des forces d’occupation.

Les combattants de la résistance palestinienne ont également affronté les forces d’occupation dans le camp de Balata à l’aube et se sont livrés à de violents affrontements avec elles avec des mitrailleuses et des engins explosifs, après que l’armée israélienne a pris d’assaut le camp accompagné d’un bulldozer militaire et s’est dispersée dans plusieurs voies à l’intérieur du camp au milieu de tirs nourris, et ont fait irruption dans un certain nombre de maisons, les ont fouillés.

Source: Médias