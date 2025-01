Le chef du mouvement yéménite Ansarullah, Sayyed Abdel-Malek Badreddine al-Houthi, a évoqué dans son discours télévisé hebdomadaire jeudi les opérations des forces armées yéménites cette semaine. « Elles ont été nombreuses et comprenaient le bombardement par des missiles de Yafa occupée, de l’aéroport Ben Gourion, de la base aérienne de Nevatim et une centrale électrique, au sud d’al-Qods » occupée.

Sayyed Al-Houthi a affirmé : « Cette semaine, nous avons mené une importante et puissante opération de grande envergure, et pour la deuxième fois, nous avons ciblé le porte-avions américain Truman avec 11 missiles ailés et un drone ».

Le chef du mouvement Ansarullah a souligné que « cette opération s’inscrit dans le cadre d’une action préventive contre une vaste opération agressive visant notre pays, notamment un certain nombre de gouvernorats. En conséquence, le plan américain visant à cibler notre pays a été saboté. L’un des résultats de l’opération a été la fuite du porte-avions et de ses unités navales vers l’extrême nord de la mer Rouge ».

Il a noté que « parmi les opérations de cette semaine, deux avions MQ-9 ont été abattus à Al Bayda et Ma’rib. Ce type d’avion est cher, et les Américains dépendent de ces appareils pour les missions de reconnaissance et d’attaque ».

Sayyed Abdel Malek a affirmé que « l’occupation décrit le Yémen comme un ennemi très complexe, ce qui est une chose très positive pour nous. Cela signifie que le Yémen, officiellement et populairement, est un pays cohésif, fort, inébranlable et résilient », ajoutant que « les Israéliens ont été surpris par l’intensification des opérations de soutien au peuple palestinien depuis le Yémen, qui ont un grand impact et une grande efficacité ».

Le chef du mouvement Ansarullah a rapporté que « 106 personnes sont tombées en martyrs et 314 autres blessés, dans 931 raids et opérations de bombardement naval, au cours de l’année de l’agression américano-britannique ».

« L’agression américaine contre notre pays a contribué au développement de nos capacités militaires, car nous sommes dans une bataille d’un niveau technologique militaire américain », a-t-il ajouté.

Commentant l’agression israélienne, sayyed Al-Houthi a déclaré : « Nous ne reculerons point, par principe, en termes de foi, d’humanité et de moralité, et cela n’affectera pas non plus notre position, notant que « nous nous dirigeons à acquérir un plus haut niveau et nous aspirons à ce qui est encore plus grand ».

