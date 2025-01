L’armée d’occupation israélienne a reconnu que depuis le début du conflit à Gaza, 28 de ses soldats se sont suicidés, un chiffre qui représente un record alarmant sur une période de treize ans.

Parmi les nouvelles les plus marquantes de l’année 2024, on trouve le cas des soldats israéliens qui se sont suicidés après avoir reçu l’ordre de retourner au front à Gaza.

Cela met en lumière la détérioration de l’état mental des militaires israéliens, qui, sous la pression exercée par le Premier ministre Netanyahu, persistent dans leur guerre génocidaire à l’encontre des Palestiniens dans la bande de Gaza.

En ce début d’année, la radio militaire israélienne a diffusé un rapport sur les cas de suicide parmi les soldats israéliens, en rapportant que 38 militaires ont perdu la vie par suicide entre 2023 et 2024, dont 28 depuis le début de la guerre à Gaza en octobre 2023.

Ce chiffre est particulièrement alarmant, surtout lorsqu’on le compare aux années précédentes, où le taux de suicide était bien inférieur : seulement 14 soldats en 2022 et 11 en 2021.

‘Israël’ a lancé une offensive barbare contre Gaza le 7 octobre 2023, après que le Hamas a mené une opération historique contre l’entité usurpatrice en représailles à l’intensification de ses atrocités contre le peuple palestinien.

En dépit des agressions violentes et inhumaines visant les civils, notamment les femmes et les enfants dans la bande de Gaza, les forces d’occupation ont également enregistré des pertes significatives et des revers sans précédent.

Cette situation a conduit même certains sionistes à reconnaître leur échec face à la Résistance palestinienne, malgré une censure rigoureuse des données concernant les pertes parmi les soldats israéliens.

Source: Avec PressTV