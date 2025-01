Le Washington Post a rapporté que « sur les 60 000 Israéliens qui ont été contraints de quitter leurs foyers dans le nord de la Palestine occupée, par peur des missiles du Hezbollah, seulement 20 % environ sont revenus il y a cinq semaines depuis le cessez-le-feu ».

Pour justifier ce faible pourcentage, Yoav Hermoni, membre des Forces de sécurité locales du kibboutz Dan, a indiqué dans une interview au journal « qu’ il y a le choc du 7 octobre et un manque de confiance dans les forces de sécurité et le gouvernement », soulignant que « la confiance et la sécurité n’ont pas encore été rétablies ».

Le journal américain a constaté que les questions se multiplient sur la stratégie des exploits réalisés par l’entité occupante et sur sa capacité à parvenir à une paix durable pour les habitants des colonies détruites dans le nord ».

Le colon Gilad Shafran, qui vit à Sner, à la frontière avec le Liban, a déclaré : « Les Israéliens n’ont pas encore réalisé l’ampleur du changement survenu dans la région ».

Le Washington Post a noté : « Pour de nombreux Israéliens du nord, en particulier les jeunes familles, la question de savoir quand rentrer chez eux est un problème complexe », ajoutant que « les écoles de la région restent fermées ».

Le journal a présenté un certain nombre de témoignages de colons du nord qui sont retournés dans leurs colonies, affirmant que « la sécurité est devenue un concept relatif ».

Le journaliste israélien Yoav Limor a souligné que l’inquiétude quant à ce qui pourrait arriver à l’avenir avec le Hezbollah est « la partie principale du mal de tête des colons du nord, et avec elle s’ajoutent les craintes liées au travail et à l’éducation ».

Limor a noté : « Il existe une initiative de jeunesse, appelée En route vers le Nord, qui a mené ces dernières semaines un questionnaire pour examiner la volonté des jeunes hommes qui ont quitté le nord de la Palestine occupée, pendant la guerre, de revenir: 93% des participants ont répondu qu’ils n’avaient pas l’intention de revenir dans la région. »

Pour sa part, le correspondant israélien Alon Ben David a déclaré après sa visite dans la colonie frontalière de Metulla : « Seules dix personnes, pour la plupart des personnes âgées, sont retournées à Metulla depuis l’annonce du cessez-le-feu. Les signes de négligence sont évidents partout ».

Source: Médias