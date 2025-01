Raafat Marra, membre dirigeant du mouvement Hamas, a affirmé son adhésion au droit de résistance et au droit du peuple à la libération, soulignant que quiconque croit que » la résistance a été vaincue et terminée est délirant, délirant et délirant ».

Dans un discours prononcé depuis le lieu de l’assassinat du martyr de la nation, Sayyed Hassan Nasrallah, dans la banlieue sud de Beyrouth, il a déclaré que » la résistance du Hezbollah a préservé les constantes et rempli la mission, saluant, au nom de toute la Palestine, Le Liban avec toutes ses composantes et tous ceux qui se sont tenus aux côtés de la Palestine ».

Le membre dirigeant du Hamas a souligné que « les ennemis cherchent à abolir la résistance pour qu’elle ne prenne pas de décision et qu’ils ont lancé une guerre d’extermination contre Gaza avec la complicité de certains pays, mais qu’ils ont échoué malgré la douleur ».

Il a souligné que « la résistance est constante et présente et qu’elle a ses objectifs et ses moyens. Elle vient du peuple , voire l’authenticité de l’identité et de l’appartenance à la Palestine ne cesseront pas et son peuple ne disparaîtra pas et le déluge d’Al-Aqsa a inévitablement créé des fissures dans l’entité, et la région ne vivra pas en sécurité tant que l’occupation ne sera pas supprimée ».

Source: Médias