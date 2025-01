Une organisation internationale de défense des droits de l’homme révèle qu’Israël porte délibérément atteinte à l’ordre public ainsi qu’au système sécuritaire et judiciaire à Gaza, dans le cadre du génocide qu’il perpètre dans le territoire palestinien.

Selon un rapport d’EuroMed, ‘Israël’ sème le chaos et l’insécurité à travers l’effondrement des systèmes existants à Gaza.

L’ONG basée à Genève a déclaré que les mesures prises par ce régime ont conduit à l’émergence de groupes armés et d’individus masqués menant des attaques coordonnées contre des civils.

EuroMed a ajouté que l’armée israélienne permet à des gangs organisés de pénétrer dans les zones sous son contrôle pour voler l’aide humanitaire.

EuroMed a souligné que ces mesures constituent une violation flagrante du droit international humanitaire et des droits fondamentaux des populations du territoire sous blocus.

L’organisation appelle à exercer davantage de pression sur le régime de Tel-Aviv pour qu’il mette fin à ses attaques contre les systèmes judiciaires et les forces de l’ordre à Gaza.

Un huitième bébé meurt de froid à Gaza

Pendant ce temps, dimanche, le huitième bébé est mort d’hypothermie dans la bande de Gaza assiégée, où le régime israélien poursuit sa campagne d’extermination et de nettoyage ethnique à grande échelle contre les Palestiniens.

Ali Youssef Ahmed Kloub, dont la maison était une tente sur une plage, est le dernier nourrisson à mourir de froid ces derniers jours dans la région palestinienne assiégée.

La mère de Youssef a parlé de ses souffrances et de ses conditions difficiles dues à la forte vague de froid qui a frappé les membres de sa famille.

Elle a déclaré que sa famille manquait du nécessaire pour vivre, ce qui l’a obligée à emprunter « de la literie et des couvertures » à certaines personnes déplacées qui elles-mêmes tentaient désespérément de protéger leurs enfants du froid glacial.

« Je suis la mère de Yousef. Je l’ai perdu », a déclaré lundi matin la mère du bébé à la chaîne d’information qatarie Al Jazeera.

« Il est mort à cause du froid. Il dormait à côté de moi et le matin, je l’ai trouvé gelé et mort. Je ne sais pas quoi dire », a-t-elle déclaré.

« Personne ne peut comprendre ma misère. Personne au monde ne peut comprendre notre situation catastrophique. Yousef allait bien. Il est né en bonne santé… J’ai perdu Yousef pour toujours. »

والدة الطفل علي يوسف احمد كلوب الذي قضى شهيدا نتيجة البرد القارس داخل خيمة تضم عددا من أفراد عائلته في مواصي خانيونس، تتحدث عن معاناتها وظروفها القاسية في ظل موجة البرد الشديد الذي لازم أفراد عائلتها التي تفتقر لأدنى مقومات الحياة ما اضطرها لاستعارة « الفراش والأغطية » من بعض… pic.twitter.com/H2QHP2hjS4 — 🇵🇸 أدهم أبو سلمية (@AdhamPal922) January 5, 2025

Plusieurs enfants sont morts d’hypothermie cet hiver après avoir été déplacés par la campagne de mort et de destruction d’Israël contre Gaza, ont déclaré des responsables de la santé.

Des milliers de Palestiniens déplacés se sont installés à Al-Mawasi en quête d’un refuge, vivant depuis des mois dans des tentes de fortune faites de tissu et de nylon.

Al-Mawasi, une région côtière à l’ouest de Rafah, précédemment désignée par ‘Israël’ comme « zone humanitaire », a été la cible d’attaques israéliennes à plusieurs reprises.

Au moins 45 800 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants, sont tombés en martyre et 109 000 autres blessés depuis le début de la guerre génocidaire israélienne le 7 octobre 2023.

Source: Avec PressTV