L’Autorité israélienne de radiodiffusion a révélé que « des organisations pro-palestiniennes ont déposé 50 plaintes devant les tribunaux locaux du monde entier contre des soldats de réserve israéliens pour avoir commis des crimes à Gaza ».

Dans un rapport, l’Autorité israélienne de radiodiffusion a observé une augmentation des tentatives de poursuites contre des soldats de l’armée israélienne à l’étranger depuis l’attaque de Gaza en octobre 2023.

« Une cinquantaine de plaintes ont été déposées contre des soldats de réserve, dont 10 ont fait l’objet d’enquêtes dans les pays concernés, sans qu’aucune arrestation n’ait été enregistrée jusqu’à présent », a déclaré l’Autorité israélienne de radiodiffusion.

Selon l’Autorité israélienne de radiodiffusion, « les données du Département de sécurité de l’information de l’armée israélienne ont montré que les soldats publient quotidiennement environ un million de contenus – y compris des photos et des vidéos documentant leur implication – sur les réseaux sociaux, ce qui augmente les risques de détection et de poursuites ».

Les médias israéliens ont rapporté plus tôt que quatre soldats israéliens ont fait l’objet d’une enquête et d’une inspection en Afrique du Sud, au Sri Lanka, au Brésil et en France, sous l’accusation de crimes de guerre.

Le 21 novembre de l’année dernière, la Cour pénale internationale a émis deux mandats d’arrêt contre le Premier ministre Benjamin Netanyahu et l’ancien ministre de la Défense Yoav Galant pour avoir commis des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité contre les Palestiniens à Gaza.

