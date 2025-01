L’occupation israélienne continue de subir des pertes dans la bande de Gaza, malgré le siège et l’agression qu’elle mène depuis plus de 450 jours.

Dans ce contexte, le porte-parole de l’armée d’occupation a annoncé lundi la mort d’un officier et d’un soldat dans le nord de la bande de Gaza.

Plus précisément, l’officier (capitaine) occupe le poste de commandant adjoint dans la brigade Nahal et a auparavant servi dans l’unité Dovdovan.

L’armée d’occupation a annoncé que deux soldats de la Brigade Nahal ont été grièvement blessés à Beit Hanoun, au nord de la bande de Gaza, suite à l’explosion d’un engin explosif dans un bâtiment lundi matin.

Les médias israéliens ont également fait état de combats très violents qui ont eu lieu aujourd’hui entre l’armée d’occupation et la résistance dans le nord de Gaza.

Plus de 45 854 martyrs et 109 139 blessés sont le résultat du génocide israélien à Gaza

Le ministère de la Santé de la bande de Gaza a annoncé lundi que le bilan du génocide israélien dans la bande de Gaza s’est alourdi à 45 854 martyrs et 109 139 blessés depuis le 7 octobre 2023.

Dans un communiqué, le ministère de la Santé de Gaza a noté : « L’occupation israélienne commet 3 massacres contre des familles dans la bande de Gaza, dont 48 martyrs et 75 blessés dans les hôpitaux au cours des dernières 24 heures ».

Il a ajouté : « Il y a encore un certain nombre de victimes sous les décombres et sur les routes, et les ambulances et les équipes de la protection civile ne peuvent pas les atteindre ».

Source: Médias