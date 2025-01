Les forces armées de Sanaa ont déclaré avoir mené une opération militaire contre le porte-avions américain USS Harry Truman en mer Rouge, alors qu’il s’apprêtait à lancer une attaque aérienne majeure contre le Yémen.

Selon leur porte-parole le général Yahia Saree, cette opération a été réalisée à l’aide de deux missiles ailés et de quatre drones dans le nord de la mer Rouge. Selon lui, « cette opération a avorté la tentative d’attaque américaine »

Saree a en outre ajouté que l’armée de l’air a mené cet après-midi deux autres opérations militaires anti israéliennes, « la première contre une cible militaire à Yafa occupée (Tel Aviv) à l’aide de deux drones et la seconde a visé une cible vitale à Ashkelon occupée via un drone ». Il a fait état d’une 3eme opération « contre une cible militaire à Yafa occupée via un drone »

Ni les États-Unis ni Israël n’ont pas encore commenté ces déclarations.

Un réseau d’espionnage dépisté

Par ailleurs, les forces de sécurité de Sanaa ont déclaré avoir capturé le mois de décembre dernier « un réseau d’espionnage lié au MI6 britannique et aux renseignements saoudiens ».

Ce réseau envisageait « de recruter et de former des éléments d’espionnage dans le but de mener des activités de renseignement ciblant les capacités stratégiques du pays », expliquent les forces de sécurité, rapporte la chaine yéménite al-Masirah.

» Des éléments ont été recrutés pour cibler certains sites militaires et sécuritaires, et surveiller les lieux, les domiciles et les déplacements de certains dirigeants de l’Etat », selon ces forces.

Et d’ajouter : « Le réseau d’espionnage ciblait des endroits stratégiques tels que la force de missiles, les drones et les maisons de certains dirigeants. L’une des tâches du réseau d’espionnage est de placer des dispositifs GPS dans certains véhicules et cibles ».

Une source de sécurité a indiqué que « ses membres avaient été entrainés à Riad et qu’ils étaient équipés de technologies avancées pour déterminer les emplacements et collecter les coordonnées. »

Images de l’arrestation des membrs du réseau d’espionnage-al-Masirah

Source: Divers