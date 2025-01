La première étape de l’exercice militaire Eghtedar (Autorité) 1403, a débuté, ce mardi 7 janvier, dans le périmètre du site d’enrichissement d’uranium de Natanz, sous les ordres du général de brigade Qader Rahimzadeh, commandant de la base de défense aérienne du pays Khatam ol-Anbia.

Au cours de cette phase de l’exercice militaire, les unités de défense aérienne de la force aérospatiale du CGRI simulent une opération de défense contre des menaces aériennes dans des conditions critiques de guerre électronique, pour protéger le site nucléaire de Shahid Ahmadi Roshan.

La force terrestre du CGRI a lancé samedi des exercices dans la zone ouest du pays dans le cadre des programmes militaires du pays qui consiste à renforcer l’état de préparation à la défense des forces armées et tester les potentialités et capacités opérationnelles du pays face à des menaces éventuelles.

L’Iran mènera dans les deux prochains mois une vaste campagne antiterroriste dans ses espaces aériens, terrestres et maritimes, pour combattre les groupes terroristes, a annoncé le général de brigade Ali Shadmani, coordinateur adjoint de l’état-major central de Khatam ol-Anbiya.

Il a ajouté que des forces d’élite seront engagées dans ces opérations et que le réseau de commandement des forces sera testé.

Le commandant a souligné que des technologies, des équipements et des méthodes de pointe seront utilisés dans toutes les opérations, qui visent à maintenir et à améliorer l’état de préparation des forces armées.

Il a noté que des unités de la force terrestre de l’armée dans l’est et l’ouest du pays et celles du Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI) dans l’ouest, le sud-ouest et le sud ainsi que des dizaines de milliers de Basidjis (forces volontaires) dans les unités de garde provinciales participeront aux opérations dans différentes provinces.

Les forces terrestres du CGRI ont entamé samedi une campagne antiterroriste à grande échelle et spécialisée, baptisée Grand Prophète 19, dans la province occidentale iranienne de Kermanshah.

Diverses divisions et unités spécialisées de la Force terrestre du CGRI, notamment des brigades Mirza Kuchak Khan, participent aux exercices militaires.

Suivant un calendrier précis, les forces armées iraniennes organisent régulièrement des exercices dans différentes régions du pays permettant de tester leurs armes et leurs équipements et d’évaluer leur état de préparation au combat.

Les responsables du pays ont souligné à plusieurs reprises que le pays n’hésiterait pas à renforcer ses capacités militaires, y compris sa puissance de missiles, entièrement destinés à la défense, et que les capacités de défense de l’Iran ne feraient jamais l’objet de négociations.

Source: Avec PressTV