Le chef du bloc parlementaire du Hezbollah Mohamad Raad a déclaré à l’issue de l’investiture du président Joseph Aoun que le Hezbollah a voulu transmettre à travers l’attardement de son vote « qu’il est le protecteur de l’entente nationale comme il a été le protecteur de la souveraineté du pays ».

Le commandant de l’armée libanaise n’a pas été élu dès les le premier tour de la session parlementaire, au cours de laquelle il n’a obtenu que 71 voix sur les 128 du Parlement libanais. Ce n’est qu’après avoir rencontré les représentants des blocs du Hezbollah et d’Amal que dont les membres que M. Aoun a obtenu les 99 voix nécessaires à son élection.

« Nos martyrs, ceux que nous avons offerts pour défendre la souveraineté nationale et l’entente nationale, ainsi que les familles des blessés ont le droit sur nous que nous les servions de notre mieux, que nous veillons à leurs intérêts et les protégions de toute conspiration extérieure qui cherche à défier leur position et leur force en cherchant à leur imposer la défaite par la force, via des slogans et de la propagande, afin que des intrus puissent accéder au pouvoir et s’emparer de la volonté de ces gens ».

« Nous avons donné un sang précieux et cher dont celui de sayed Hassan Nasrallah en tête et des autres martyrs commandants, nous resterons fidèles à notre peuple, aux gens toutes confessions confondues pour préserver notre pays afin qu’il puisse être le phare de cet Orient », a-t-il ajouté après avoir rendu hommage « aux martyrs résistants qui ont protégé ce pays ».

Et M. Raad de conclure : « Agissons ensemble pour empêcher les ingérences étrangères dans la gestion de nos affaires internes ».