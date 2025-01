Un journaliste français indépendant, Sylvain Mercadier, et un avocat syrien, Mohammad Fayad, ont été arrêtés le 8 janvier par l’armée israélienne alors qu’ils réalisaient un reportage dans le Golan syrien occupé. Cette arrestation a suscité une vive réaction sur les réseaux sociaux, notamment sur la plateforme X, où de nombreux confrères ont demandé leur libération immédiate.

Réactions et appels à la Libération

Les confrères de Sylvain Mercadier ont été nombreux à réagir sur les réseaux sociaux, demandant sa libération. Quentin Muller, responsable du service international du média français Marianne, a écrit sur X :

“Ils ne sont ni des membres du Hamas, ni du Hezbollah, ni du HTC (Hayat Tahrir el-Cham, le groupe islamiste qui a mené l’offensive contre Bachar el-Assad). Israël étant un pays dit “démocratique”, ils doivent être libérés vite”.

La rédaction de Marianne, avec laquelle Sylvain Mercadier collabore, était sans nouvelles du journaliste et de son accompagnateur.

Témoignages de maltraitance

Des témoins affirment que Sylvain Mercadier et Mohammad Fayad auraient été “battus, menottés et les yeux bandés avant d’être emmenés on ne sait où”.

Leur matériel électronique a également été saisi, a confirmé Sylvain Mercadier lui-même, qui a décrit son arrestation en détail sur X. Il dit avoir été “maltraité pendant plus de quatre heures” avec son collaborateur, Mohammed Fayad, et ajoute que son matériel a été “volé” par l’armée israélienne.

Version de l’armée israélienne

Un porte-parole de l’armée israélienne, Nadav Shoshani, a affirmé :

“Nous avons signalé l’arrestation d’un reporter français dans la zone de séparation entre la Syrie et Israël. Cette personne s’est approchée plusieurs fois des soldats”. Il a ajouté : “Aujourd’hui, il s’en est encore approché de très près. Les soldats l’ont emmené brièvement et l’ont ensuite relâché après avoir compris qu’il ne représentait pas une menace. Il n’est pas actuellement en garde à vue, il n’est pas détenu, il n’a été emmené nulle part, pas plus que son équipement”.

Détails de l’arrestation

Sylvain Mercadier a décrit son arrestation en détail sur X. Il écrit :

“Lorsque l’armée nous a ordonné d’arrêter de filmer, nous nous sommes arrêtés. Lorsqu’ils ont fouillé la voiture, nous les avons laissés faire”.

Cependant, lorsque les soldats ont voulu confisquer un ordinateur portable, Mohammed Fayad a protesté et a été immédiatement arrêté.

“J’ai moi-même commencé à protester contre ce comportement absurde et nous avons été arrêtés tous les deux”, ajoute-t-il.

Après leur arrestation, Sylvain Mercadier et Mohammad Fayad ont été relâchés par l’armée israélienne.

Sources: le media en 4-4-2; via Spirit Of Free Speech