Le commandant du Corps des gardiens de la révolution islamique, le général de division Hossein Salami, a déclaré vendredi que l’Iran est prêt, depuis des années, à s’engager dans des confrontations majeures et à long terme avec l’ennemi.

« L’ennemi doit prendre conscience de cette réalité et savoir que notre volonté de faire face aux attaques menées contre nous est ferme », a-t-il ajouté, selon l’agence Fars News.

Salami avait assuré que « l’Iran n’a tiré aucune balle depuis la Syrie ou le Liban sur ‘Israël’, mais a plutôt lancé des missiles clairement et publiquement depuis son territoire. L’Iran n’investissait pas en Syrie ni n’exploitait militairement la Syrie pour que la chute de son régime l’amène à s’inquiéter pour sa capacité de dissuasion ».

Il a ajouté : « Nous n’impliquons pas d’autres pays sur notre champ de bataille, car nous sommes assez puissants et nous faisons nous-mêmes ce qui est nécessaire. Comme pendant les opérations Promesse Tenue 1 et 2, et comme nous avons répondu aux navires israéliens lorsque nos navires ont été ciblés, et comme nous avons bombardé la base d’Ain al-Assad quand ils ont assassiné le commandant Qassem Soleimani, nos calculs avec les ennemis sont basés sur nos capacités. »

Selon Salami « la stratégie de dissuasion de l’Iran ne repose pas sur les terres des autres, car sa dissuasion est purement iranienne, que ce soit en termes de terres, de décisions, de capacités ou de mise en œuvre. »

« Lorsque les ennemis en ont eu l’occasion, et que nous avons quitté la région, ils ont bombardé les infrastructures militaires en Syrie. La stratégie des puissances de l’arrogance dans les pays islamiques est la destruction », a-t-il aussi dit.

Vendredi, le général Salami avait participé à l’inauguration d’une nouvelle base de missiles souterraine iranienne, en présence du commandant de la force aérospatiale du CGRI, le général de brigade Amir Ali Hajizadeh.

« L’ennemi pense peut-être que notre capacité de production a été interrompue, mais le rythme de croissance de notre force de missiles est en phase avec l’évolution de la situation. La croissance de toutes les composantes de notre force se fait quotidiennement, mais la croissance de la force de missiles augmente chaque jour en termes de quantité, de qualité, de compétence et de conception, et sa capacité et son potentiel s’améliorent », a-t-il affirmé.

Selon l’agence iranienne Tasnim news, les images publiées de la nouvelle base qui comprend des missiles stratégiques à carburant liquide tels qu’Emad, Qadr et Qiam, ne montrent qu’une petite partie de cet arsenal, « car environ 90 % de la base est restée hors des caméras ».