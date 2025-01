L’Iran a mené, ce dimanche 12 janvier, des manœuvres militaires à proximité des installations nucléaires Fordo et Khondab où se trouvent les réserves d’uranium dans l’ouest et le centre du pays, a rapporté la télévision d’Etat.

Ces exercices sont menés dans le cadre des manoeuvres, baptisées Eqtedar 1403 ( « Puissance » en persan), qui ont débuté la semaine dernière et devraient se poursuivre jusqu’à la mi-mars avec la participation de l’armée et les gardiens de la révolution islamique (CGRI).

L’exercice de défense aérienne de l’armée iranienne, Eghtedar 1403, a débuté ce dimanche matin dans l’ouest et le nord du pays. pic.twitter.com/XqbkwdiZjf — Press TV Français (@PressTVFrench) January 12, 2025

Au cours de l’exercice militaire, qui se déroule en situation réelle, les unités de missiles, les radars, les unités de guerre électronique, le commandement du renseignement électronique, les systèmes de déception de la défense aérienne, les avions de l’armée de l’air et les drones effectuent des missions défensives et offensives.

Les exercices sont conçus pour évaluer l’efficacité opérationnelle et la préparation au combat des systèmes de défense aérienne face à des attaques ennemies potentielles. Ils se concentrent également sur l’évaluation des performances tactiques et techniques dans les conditions du champ de bataille, ainsi que sur la pratique de la défense passive pour les systèmes de défense aérienne en utilisant une variété de radars actifs et d’intercepteurs passifs optiques et de signaux dont dispose la défense aérienne.

La production d’une large gamme d’équipements locaux par les experts et techniciens militaires a connu un essor considérable ces dernières années, rendant les forces armées autosuffisantes dans le domaine de l’armement.

La République islamique d’Iran affirme que la puissance de son armée ne constitue nullement une menace pour les pays de la région, et que sa doctrine de défense est entièrement fondée sur la dissuasion.

La première étape de l’exercice de guerre Eghtedar1403, a débuté, le mardi 7 janvier, dans le périmètre du site d’enrichissement d’uranium de Natanz, sous les ordres du général de brigade Qader Rahimzadeh, commandant de la base de défense aérienne du pays Khatam ol-Anbia.

Au cours de cette phase de l’exercice militaire, les unités de défense aérienne de la force aérospatiale du CGRI ont simulé une opération de défense contre des menaces aériennes dans des conditions critiques de guerre électronique, pour protéger le site nucléaire de Shahid Ahmadi Roshan.