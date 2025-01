Lors d’une cérémonie spéciale organisée, le lundi 13 janvier, pour marquer le processus d’intégration de pas moins de 1 000 drones avancés à l’organisation de combat de l’armée iranienne, le ministre iranien de la Défense a salué la supériorité des capacités des forces armées du pays, notamment dans le domaine de la défense aérienne et du combat naval.

« Les drones qui ont rejoint aujourd’hui [l’organisation de combat] ont conféré à l’armée de la République islamique une capacité telle que celle-ci est désormais en mesure de contrôler le ciel si cela apparaît nécessaire et d’infliger des coups fatals à l’ennemi », a déclaré le général de brigade Aziz Nasirzadeh.

Le ministre iranien de la Défense a identifié les nouveaux drones en question comme des appareils aptes à atterrir et à décoller en mer et pouvant être déployés à des fins logistiques et pour contribuer aux opérations des forces terrestres.

Ce dernier est en outre revenu sur les remarques faites par le Leader de la République islamique, l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei, concernant le devoir de l’industrie de la défense d’équiper efficacement le pays du matériel défensif nécessaire.

« L’armée réserve de grandes surprises »

Ailleurs dans ses remarques, le général Nasirzadeh a déclaré que ce que le pays a déployé au cours de ses diverses manœuvres militaires ne représentait qu’une partie des capacités des forces armées.

« Nous disposons d’équipements remarquables qui peuvent être déployés au besoin », a-t-il précisé.

Le ministre iranien de la Défense a par ailleurs mis l’accent sur l’importance de l’application des technologies d’intelligence artificielle aux processus de production de drones.

Il a indiqué que le développement monumental qui a donné lieu à l’intégration d’un grand nombre de drones au sein de l’organisation de combat était le résultat d’une synergie et d’une unité très efficaces et favorables entre l’industrie de la défense et l’armée du pays.

« L’armée a atteint une maturité considérable dans le domaine de l’application des drones et utilise une large gamme d’appareils, de stratégies pertinentes ainsi que des innovations spéciales, au sein de ses quatre forces militaires, [à savoir] terrestre, aérienne, maritime et la force de DCA », a-t-il indiqué.

Les Forces armées ne permettront pas aux ennemis de se permettre une quelconque violation

Le général Nasirzadeh a affirmé que les forces armées ne permettraient à aucun des « ennemis subalternes » du pays d’oser recourir à des actes d’effronterie ou à d’autres formes de violation contre la nation, saluant l’approche exigeante des commandants iraniens qui a incité l’industrie de la défense à fournir aux forces l’équipement dont elles ont besoin.

Il a par la même occasion évoqué la production en cours des drones à pilotage en immersion, connu en anglais sous le terme « first-person view » ou FPV, par le ministère iranien de la Défense.

L’armée formera sa force de drones

Le commandant en chef de l’armée de la République islamique d’Iran, le général de division Abdolrahim Moussavi, qui a également participé à la cérémonie, a déclaré que ces cérémonies d’intégration, de même que divers exercices militaires auxquels les forces armées ont pris part, témoignent de leur haut niveau de capacité et de préparation.

L’intégration de 1 000 drones avancés dans l’organisation de combat de l’armée iranienne illustre quelques-unes des capacités des forces iraniennes, a affirmé le général Moussavi.

Le commandant en chef de l’armée iranienne a fait l’éloge de l’industrie de la défense qui a réussi à mettre en œuvre les directives de l’Ayatollah Khamenei.

En référence au processus d’intégration de lundi, le général Moussavi a déclaré : « L’industrie de la défense remet pour la deuxième fois une telle quantité de drones à l’organisation de combat ».

Le nouveau lot est toutefois bien plus remarquable, a déclaré le général Moussavi, avant d’ajouter que l’industrie de la défense était parvenue à livrer ces drones six mois avant la date fixée grâce à des efforts et à un dévouement constants, et ce compte tenu de la situation actuelle sur le terrain, qui exigeait une telle accélération du processus.

Le commandant en chef de l’armée a indiqué que les capacités et les opérations des drones du pays ont considérablement augmenté, prédisant que l’armée pourrait bientôt disposer de sa propre force de drones.

Source: Avec PressTV