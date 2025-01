Les forces armées yéménites ont annoncé, ce mardi matin, avoir visé le ministère israélien de la Sécurité à Jaffa occupée, avec un missile balistique hypersonique de type « Palestine 2 ».

Les forces armées yéménites ont affirmé, dans un communiqué, que le missile a atteint sa cible et que les systèmes anti-aériens n’ont pas réussi à l’intercepter.

Et de rappeler « qu’il s’agit de la troisième opération yéménite contre des cibles israéliennes en 12 heures ».

« Cette opération intervient en soutien au peuple palestinien opprimé et à ses combattants, et en riposte aux massacres contre nos frères à Gaza et à l’agression israélienne contre notre pays », a-t-on réitéré de même source.

Les forces armées yéménites ont en outre affirmé « qu’elles intensifieront leurs opérations militaires contre l’occupation jusqu’à l’arrêt de l’agression israélienne et la levée du siège imposé contre Gaza ».

Et de souligner : « Les forces armées, aux côtés du peuple yéménite, n’abandonneront pas leurs devoirs religieux, moraux et humanitaires envers le peuple palestinien opprimé, quelles qu’en soient les répercussions ».

Quelques heures avant la publication de ce communiqué, l’armée d’occupation israélienne a reconnu que des sirènes d’alerte ont retenti dans de vastes zones de la Palestine occupée suite au tir d’un missile en provenance du Yémen.

Le porte-parole de l’armée israélienne a déclaré : « Suite aux avertissements, plusieurs tentatives ont été faites pour intercepter un missile lancé depuis le Yémen. »

Pour leur part, les services de secours israéliens ont indiqué que 11 colons ont été blessés alors qu’ils fuyaient vers des abris.