Plus de 6.600 universitaires, étudiants et personnalités publiques en Belgique ont signé une lettre ouverte appelant les universités belges à mettre fin à leur coopération avec Israël, en raison du génocide à Gaza.

Parmi eux figurent la vice-première ministre verte flamande du gouvernement fédéral belge sortant, Petra De Sutter, l’ancien correspondant de guerre de la VRT Rudi Franks, la militante suédoise pour le climat Greta Thunberg et le réalisateur britannique Ken Loach.

« Continuer comme si de rien n’était revient à se rendre complice de la plus grande violation du droit international de notre époque », ont déclaré les signataires de la lettre.

« Depuis le 15 octobre 2023, une semaine après les attentats du 7 octobre, 800 universitaires et experts en droit international, en études de conflits et en études sur le génocide ont mis en garde contre le risque de génocide dans une déclaration publique », indique la lettre.

« Aujourd’hui, plus d’un an plus tard, tout le monde est témoin de la manière dont leur avertissement, basé sur une expérience académique profonde et des connaissances historiques, est devenu réalité », ont-ils ajouté.

Les universitaires considèrent le boycott des universités israéliennes comme un devoir légal et moral, et rappellent les mandats d’arrêt émis contre par la Cour pénale internationale contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le ministre de la sécurité limogé Yoav Gallant, ainsi que la décision de la Cour internationale de justice qui a confirmé l’illégalité de l’occupation israélienne des territoires palestiniens.

Les universitaires affirment également que le gouvernement belge, ainsi que les universités belges, en tant qu’institutions publiques, sont légalement tenus de mettre fin à leurs partenariats avec des parties qui violent le droit international. Cela comprend la résiliation des accords avec les institutions israéliennes directement ou indirectement liées à des violations des droits de l’homme, ainsi que la suspension de la participation d’Israël aux programmes européens de recherche et d’éducation.

