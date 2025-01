Dans la soirée de ce mercredi, des médias israéliens ont rapporté qu’une explosion a eu lieu dans une base d’entrainement de l’armée israélienne dans le Néguev, au sud.

Le porte-parole de l’armée d’occupation a fait état de « l’explosion de munitions dans la base d’entrainement militaire au sud du pays », assurant qu’une enquête est en cours

Il s’agirait d’un engin du Hezbollah qui a explosé, faisant des blessés parmi les militaires israéliens, selon des informations préliminaires des médias israéliens.

Après l’annonce qu’un accord de trêve a été approuvé par le Hamas et le gouvernement de l’occupation, et pendant que les gens le célébraient dans des scènes de liesse, l’armée d’occupation a lancé plusieurs attaques contre l’enclave palestinienne.

Des avions ont bombardé une maison à proximité du syndicat des ingénieurs dans la rue al-Jala’ dans Gaza city, tuant 18 palestiniens au moins dont des enfants.

Un autre raid sur un carré résidentiel dans le quartier Redwan également à Gaza a fait 15 martyrs, selon un premier bilan encore provisoire dont des enfants.

L’armée d’occupation a aussi pilonné la rue al-Rashid pendant que les Palestiniens célébraient la conclusion de la trêve.

De raids ont été perpétrés sur les tentes des déplacés a Der al-Balah au centre tandis que les navires de guerre israéliens bombardaient le camp de Nusseirat.

Selon l’organisation Conflict Monitor « Israël » est le principal responsable de la plupart des décès et des blessures parmi les civils dans le monde au cours de l’année 2024.

Dans son rapport, publié par l’organisation britannique Action on Armed Violence (AOAV), il a été confirmé que l’année dernière a été la plus meurtrière pour les civils depuis le début de la collecte de données en 2010. Des dizaines de milliers de personnes ont été tuées et blessées, soit une augmentation de 67 % par rapport à l’année précédente.

Le rapport publié par le Newsweek le 14 janvier indique qu’Israël est responsable de 55 % de toutes les victimes civiles causées par des armes explosives dans le monde, dans le cadre de sa guerre en cours contre Gaza et les factions de l’Axe de la Résistance alliées à l’Iran.

