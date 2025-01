La ville de Los Angeles, ravagée par plus d’une semaine d’incendies, a bénéficié d’un peu de répit mercredi avec une accalmie des vents qui attisent les flammes qui ont fait au moins 24 morts dans la deuxième ville des Etats-Unis.

Les pompiers tentent toujours de contenir ces incendies qui pourraient être les plus coûteux jamais enregistrés aux Etats-Unis avec un bilan désormais estimé à 275 milliards de dollars.

Les dégâts sont considérables : plus de 12.000 habitations, autres bâtiments et véhicules ont été détruits ou endommagés et des quartiers entiers rasés. Des milliers de personnes restent déplacées.

Les prévisionnistes entrevoient néanmoins une issue car des brises devraient apporter l’humidité nécessaire dans les prochains jours, ont affirmé les services météo américains (NWS).

La situation connaîtra « une nette amélioration cette nuit et demain » jeudi, même si elle restera « préoccupante » dans certaines zones, a déclaré à l’AFP Ryan Kittell, des services météo américains (NWS) ajoutant toutefois que le début de semaine prochaine pourrait être plus sec.

Les deux principaux foyers qui ont ravagé le quartier huppé de Pacific Palisades et la cité d’Altadena, parcourant plus de 16.000 hectares au total, couvent encore mercredi.

« Des vols infrarouges ont montré la nuit dernière qu’il restait plusieurs points chauds », a expliqué la responsable des pompiers de Los Angeles Kristin Crowley.

Des bataillons de soldats du feu venus de tous les Etats-Unis, mais aussi du Mexique, tentent de « traiter rapidement toute flambée afin d’empêcher toute propagation de l’incendie en dehors du périmètre », a-t-elle ajouté.

Après avoir grimpé mardi soir à 25 morts, le bilan des incendies a été révisé à 24, le médecin légiste ayant expliqué que l’une des dépouilles initialement recensées n’était pas celle d’un être humain. Il enquête sur un possible autre décès.

Mais le nombre de victimes pourrait encore augmenter, des centaines de bâtiments devant encore être fouillés.

Source: Avec AFP