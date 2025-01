La branche armée du Hamas a averti jeudi Israël que la poursuite de ses bombardements aériens sur la bande de Gaza mettait en danger les otages.

« A ce stade, toute agression, tout bombardement (sur Gaza) risque de transformer (les espoirs de libération de tel ou tel otage) en tragédie », a déclaré Abou Obeida, porte-parole des Brigades Ezzedine al-Qassam, affirmant que des bombardements israéliens ont visé plus tôt dans la journée un endroit où se trouvait « une des prisonnières », sans en dire plus sur son sort.

La trêve, annoncée mercredi par le Qatar et les Etats-Unis, doit prendre effet dimanche et prévoit dans une première phase de six semaines la libération de 33 captifs retenus dans le territoire palestinien, en échange d’un millier de prisonniers palestiniens détenus par Israël.

Dans la matinée, la Défense civile de la bande de Gaza a rapporté que depuis l’annonce de l’accord mercredi, l’armée d’occupation a « intensifié » ses frappes à travers le territoire et fait état d’au moins 86 martyrs dans des bombardements israéliens perpétrés depuis l’annonce de l’accord mercredi soir.

Le porte-parole de la Défense civile, Mahmoud Bassal, a déclaré jeudi soir que son agence avait récupéré les corps de cinq enfants après une nouvelle frappe, sur la ville de Jabalia, au nord de Gaza.

Vers 17h00 (15h00 GMT), l’armée israélienne a indiqué avoir mené des frappes sur « environ 50 cibles terroristes à travers la bande de Gaza » au cours des dernières 24 heures. Les images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des maisons, des appartements et des batiments bombardés.

Beaucoup d’enfants figurent parmi les martyrs et les blessés.

Source: Divers