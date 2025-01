La chaîne de télévision yéménite Al Masirah a rapporté, ce vendredi matin, que des avions de guerre américains ont mené au moins cinq frappes aériennes sur le district de Harf Sufyan situé dans la province d’Amran.

Ces attaques font suite aux déclarations faites jeudi par le leader du mouvement de résistance yéménite Ansarullah, Abdel-Malik al-Houthi, qui a souligné que les forces armées yéménites continueraient de lancer des attaques contre les cibles liées à Israël si ce dernier poursuit ses frappes sur Gaza.

« Nos opérations militaires se poursuivront en soutien au peuple palestinien si l’ennemi israélien poursuit ses massacres génocidaires et son escalade avant de mettre en œuvre l’accord de cessez-le-feu », a déclaré Al-Houthi dans un discours télévisé.

Les Yéménites frappent des cibles américano-israéliennes en soutien aux Palestiniens de Gaza depuis qu’Israël a lancé sa guerre dévastatrice contre Gaza le 7 octobre 2023, et en réponse à l’agression américano-britannique contre le pays.

L’armée yéménite cible également des navires liés à ‘Israël’, aux États-Unis ou au Royaume-Uni pour faire mettre fin à la guerre barbare du régime de Tel-Aviv contre Gaza.

Ces opérations ont effectivement fermé le port d’Eilat, au sud des territoires occupés de la Palestine, infligeant d’importantes pertes économiques aux sionistes.

Les forces armées yéménites ont promis de poursuivre leurs attaques tant que les offensives terrestres et aériennes d’Israël à Gaza ne prendraient pas fin.

Depuis le début de la guerre, ‘Israël’ a tué plus de 46 780 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants, et blessé près de 111 000 autres personnes à Gaza.

Source: Avec PressTV