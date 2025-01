Le porte-parole des forces armées yéménites de Sanaa le général Yahia Saree a revendiqué ce vendredi 3 opérations anti-israéliennes et une 4eme contre le porte-avions USS Truman en mer Rouge, quelques heures après les raids aériens américains.

« Les forces armées ont exécuté une opération militaire contre des cibles vitales de l’ennemi israélienne à Oum al-Rachrach (Eilat) au sud de la Palestine occupée, via 4 missiles ailés », a-t-il déclaré dans un communiqué qu’il a lu pendant les marches de soutien à Gaza organisées dans plusieurs provinces yéménites.

Et de poursuivre : « L’armée de l’air a exécuté deux opérations militaires, la première a visé des cibles de l’ennemi israélien à Jaffa occupée (Tel Aviv) via 3 drones et la seconde a visé une cible vitale à Ashkelon occupée via un drone ».

Selon Saree, la 4eme opération contre le porte-avions américain a été réalisée « simultanément à l’aide d’un certain nombre de drones ».

« Les forces armées yéménites assurent qu’elles sont prêtes à faire face à toute évolution ou escalade américano-israélienne contre notre pays. Nous surveillerons l’évolution de la situation à Gaza, nous prendrons des options d’escalade appropriées si l’ennemi rompt l’accord ou intensifie ses opérations contre notre pays ou contre le peuple palestinien opprimé à Gaza », a-t-il aussi déclaré.

Ce vendredi matin, la chaîne de télévision yéménite Al Masirah a rapporté que des avions de guerre américains ont mené au moins cinq frappes aériennes sur le district de Harf Sufyan situé dans la province d’Amran.

A Saada

Comme chaque vendredi, des marches importantes ont eu lieu dans plusieurs provinces yéménites, en soutien au peuple palestinien.

Selon les médias yéménites, 900 rassemblements ont été organisés dans les districts des provinces d’Amran, Saada, al-Bayda, Hodeida, Lahaj, Ma’reb, Eb,Taez, Hoja, Zamar, al-Jof et al-Mahyot.

Le plus grand rassemblement a eu lieu dans la capitale Sanaa.

Le mot d’ordre des marches de ce vendredi a été « Avec Gaza, fermeté et victoire ».

Le communiqué final des marches a félicité le peuple palestinien et les mouvements de résistance palestiniens pour le cessez-le-feu conclu le qualifiant de « victoire divine historique » et « le fruit de la lutte sur la voie de Dieu ».

Depuis le déclenchement de la guerre israélienne contre la bande de Gaza, des rassemblements hebdomadaires ont été organisés 66 fois dans plusieurs régions du Yémen.

Source: Médias