Le journal israélien Yedioth Ahronoth a rapporté aujourd’hui, vendredi, que « le prix de l’accord d’échange de prisonniers est lourd et exhorbitant, et aussi grand que l’échec du 7 octobre 2023 ».

Le journal a affirmé que « même si cet accord ne bénéficie pas d’un large soutien, les autorités israéliennes ne sont pas en mesure de le rejeter ou de s’en passer ».

Le journal a également noté que « de graves erreurs ont été commises le 7 octobre 2023, et maintenant nous payons le prix de ces erreurs avec cet accord ».

Le journal israélien a indiqué que « l’accord n’est pas idéal, mais plutôt un très mauvais accord pour les Israéliens, et il représente une punition collective pour l’échec du 7 octobre, et c’est le prix du désastre et de son ampleur ».

De son côté, le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a commenté l’accord d’échange de prisonniers, jeudi soir dernier, soulignant « qu’il signifie la défaite d’Israël, car il inclut la fin de la guerre, surtout que le Hamas n’a pas été vaincu. »

Source: Médias