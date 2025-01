Le site Declassified a révélé que « les vols de surveillance effectués par la Royal Air Force britannique au-dessus de Gaza se sont appuyés sur le soutien technique de la société Gamma ».

Le site internet a indiqué « qu’un des avions espions a été endommagé sur une base de la Royal Air Force et a été hors service pendant 6 mois ».

De son côté, le ministère britannique de la Défense a refusé de commenter si les avions espions ont partagé avec « Israël » des images de surveillance en direct de Gaza.

Declassified a souligné que « derrière l’aéroport de Bournemouth, se trouve un hangar à avions portant le logo Gama Aviation. Le site situé dans le sud de l’Angleterre était un élément clé du programme d’espionnage de la RAF sur Gaza, » indique le site Internet.

Gamma a aussi fourni des services d’ingénierie comprenant la conception, la maintenance et la réparation de la flotte de six avions de surveillance Shadow R1 de la Royal Air Force.

Sans le soutien technique de Gamma et sa connaissance approfondie de l’avion, il aurait été difficile pour la RAF de maintenir des vols de surveillance quasi quotidiens au-dessus des territoires palestiniens occupés depuis décembre 2023.

Ces missions étaient apparemment destinées à aider à localiser les prisonniers, mais elles ont suscité des inquiétudes quant à l’implication britannique dans les attaques continues « d’Israël » contre les Palestiniens.

Dans un contexte connexe, le site Declassified a noté que « les avions Shadow de la Royal Air Force se sont arrêtés souvent sur le site Gamma à Bournemouth, en route vers ou depuis la base aérienne britannique d’Akrotiri à Chypre, dans l’est de la mer Méditerranée ».

Une fois déployés à Akrotiri par paires, ces petits drones passent environ 4 heures par jour à survoler Gaza, recueillant des renseignements grâce à leurs systèmes de surveillance de pointe.

Techniquement, les images et autres écoutes ont été partagées directement via une liaison satellite avec des partenaires sur le terrain, et donc les forces israéliennes ont pu avoir accès en temps réel à la surveillance du champ de bataille britannique.

La Campagne contre le commerce des armes (CAAT) a déclaré à Declassified que Gamma risque d’être accusé de « complicité dans le génocide israélien à Gaza ».

Emily Apple, porte-parole de la Campagne contre le commerce des armes, a déclaré que « les habitants de Bournemouth sont horrifiés de savoir que cette entreprise locale est chargée de garantir la continuité de ces vols ».

Source: Médias