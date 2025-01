Le secrétaire général du Hezbollah, Cheikh Naeem Qassem, a indiqué que « l’élection du président Joseph Aoun résultait d’un accord entre le Hezbollah et son allié, le mouvement Amal », affirmant que « personne ne peut nous exclure d’une participation politique efficace et influente dans le pays, nous sommes une composante essentielle du Liban ».

Dans un discours télévisé à la 13e Conférence internationale Gaza, symbole de résistance organisée en Iran, il a appelé l’Etat preuve à la fermeté face aux violations qui ont dépassé les centaines », rappelant que l’accord de cessez-le-feu concerne exclusivement le sud du fleuve Litani, et nous en sommes sortis la tête haute, les armes aux mains des combattants, et la résolution 1701 est un cadre général ».

Et d’ajouter: « Quant aux plans visant à bénéficier de la résistance et de ses armes, ils seront discutés dans le cadre de la stratégie de défense et du dialogue dans le cadre de la préservation de la force, de la souveraineté et de l’indépendance du Liban ».

Abordant la situation fragile dans le sud du Liban, le chef du Hezbollah a mis en garde contre toute mise à l’épreuve de la patience de la Résistance islamique face à toute violation israélienne du cessez-le-feu le long de la frontière libanaise.

« Nous surveillons de près la situation et nous ne tolérerons aucune agression ni violation de la trêve », a-t-il déclaré.

Par ailleurs, Qassem a félicité le peuple palestinien pour le cessez-le-feu récemment instauré à Gaza, le décrivant « comme un témoignage de la résilience de la résistance, soulignant que la détermination des factions palestiniennes at joué un rôle essentiel dans la conclusion de cet accord ».

Qassem a également affirmé que » l’expérience du Liban dans la confrontation avec l’entité sionsite a eu un impact significatif sur le succès de Gaza, notant que » le Hezbollah au Liban a toujours été une source de force et d’inspiration pour la cause palestinienne ».

Source: Médias