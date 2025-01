Les médias israéliens ont discuté des principaux objectifs de la guerre dans la bande de Gaza, aucun d’entre eux n’ayant été réalisé par l’armée d’occupation, selon leur description.

La chaîne 12 a souligné que « l’un des objectifs de la guerre annoncé par le cabinet était de détruire le Hamas », ajoutant « nous sommes maintenant un an et quatre mois après la guerre et nous approchons peut-être de la fin de la guerre et le Hamas est toujours debout ».

Elle a ajouté : « Il est vrai que le Hamas a reçu des coups très durs, mais il est toujours debout et, de fait, il contrôle et gère les affaires de la bande de Gaza ».

À cet égard, l’ancien chef du Mossad, Tamir Pardo, lors de son interview avec la chaîne, a rappelé la guerre du Vietnam dans la capitale, Saigon : « Le dernier jour de la guerre, il y avait deux colonels, un Américain et un autre du Nord Vietnam. A ce moment-là, l’Américain dit à l’officier vietnamien : de toute la guerre nous n’avons pas perdu une seule bataille, ce à quoi ce dernier répondit : c’est peut-être vrai, mais demain matin, vous partirez et nous resterons ».

Bardot a noté que « la guerre ne se gagne pas seulement sur le champ de bataille. Le champ de bataille en est la première partie, mais la partie essentielle en est la fin ».

Il a conclu que « le gouvernement israélien insiste pour ne pas résumer (comment mettre fin à la guerre), ce qui a porté préjudice à l’armée, aux procédures de combat de l’armée et nous a causé de grandes pertes, car Israël n’a pas dit comment il voulait mettre fin à la guerre ».

Source: Médias