Dans sa première intervention après l’entrée en vigueur de la trêve ce dimanche à Gaza, le porte-parole des Brigades al-Qassam, bras armé du mouvement de résistance Hamas a assuré que le Hamas restera engagé dans l’accord de trêve tant que l’ennemi s’y engage.

« Nous, ainsi que les factions de la résistance, affirmons notre engagement total envers l’accord de cessez-le-feu, tout en soulignant que cela reste conditionné par l’engagement de l’ennemi », a déclaré Abou Obeida, dans un message vidéo.

Il a également averti que « la poursuite de l’occupation de notre terre par Israël affectera toute la région et le monde », tout en dénonçant le « silence et la complicité » de la communauté internationale face aux « crimes de l’occupation à Gaza », estimant que cela « sera un fardeau pour l’occupant et pour tous ses soutiens ».

Après avoir salué la « résilience extraordinaire » et « les sacrifices sans précédent » du peuple palestinien, il a dit : « Vos sacrifices ne seront pas vains. nous partageons les sentiments de douleur qui ont éprouvé les fils de notre peuple mais c’est le prix de la libération de la terre, de l’homme et des sacro-saints ».

« Les Qassam ont combattu de concert avec toutes les factions de la résistance… Nos combattants ont bataillé avec bravoure jusqu’aux dernières heures de la guerre. Nous avons combattu dans des conditions impossibles », a-t-il souligné et d’ajouter : « La dernière confrontation avec l’occupation israélienne n’a pas été équitable, ni en termes de capacités de combat, ni en termes d’éthique de combat. »

Et de poursuivre : « Nous avons affronté notre ennemi avec notre foi et des armes limitées, alors que notre ennemi a obtenu l’aide des plus grandes puissances militaires qui lui ont procuré toutes les armes.(…) Pendant que nous combattions les forces ennemies, il infligeait à notre peuple les plus horribles méthodes de brutalité et d’atrocité ».

« La grandiose de la bataille Déluge d’al-Aqsa réside dans le fait d’avoir offert ses dirigeants en martyrs à l’instar des martyrs Ismail Haniyeh, Salah al-Aarouri et Yahia al-Sinwar», d’après lui.

Et de souliger: « La résistance a offert au monde entier la preuve éclatante qu’elle peut façonner l’histoire et repousser l’ennemi ».

Selon lui « les peuples du monde sont désormais convaincus que l’occupation sioniste a été l’un des plus grands péchés de l’histoire ».

Abou Obeida estime que « cette bataille qui a débuté dans les frontières de Gaza a changé la face de la région et introduit de nouvelles équations dans le conflit avec l’occupation » « Elle a ouvert de nouveau fronts de combat et contraint Israël à recourir aux puissances internationales pour lui porter assistance », a-t-il ajouté.

Il a rendu hommage aux fronts de soutien yéménite, libanais, iranien et irakien.

A commencer par le front yéménite : « Les Yéménites ont offert un exemple unique dans l’histoire qui illustre que lorsque la volonté de résistance est présente elle est possible même depuis des milliers de kilomètres »

Abou Obeida s’est adressé au front libanais dans les termes suivants : « Le Hezbollah et le peuple libanais ont incarné l’unité du sang, du destin et de l’objectif avec leurs frères à Gaza et en Palestine. Le Hezbollah et le peuple libanais ont consenti des sacrifices énormes via leur commandants, leurs combattants et le peuple libanais frère ».

A la République islamique en Iran, il a dit : « nous adressons nos salutations aux frères en RII pour leur soutien permanent et continu ».

Abou Obeida a également salué « les frères libres de la brave résistance islamique en Irak » ainsi que « les moudjahidines fédayins en Jordanie qui ont dirigé leurs armes vers la véritable boussole » et « à tous les libres du monde qui ont manifesté en soutien à la résistance et à Gaza ».

Abou Obeida a conclu son intervention en assurant que « le Hamas est entèremet engagé dans l’accord de trêve » tout en faisant remarquer que « cet engagement dépend de l’engagement de l’ennemi. »