Des foules de Palestiniens rassemblées dans la ville de Beitunia, en Cisjordanie occupée, ont accueilli avec une joie immense l’arrivée, ce lundi à l’aube, de deux bus transportant des dizaines de détenus palestiniens libérés de la prison israélienne d’Ofer.

Des centaines de Palestiniens en liesse brandissaient les drapeaux palestiniens et ceux du Hamas, d’autres scandaient des slogans en faveur de la Résistance.

مشاهد من استقبال حافلات الأسـ.ـرى والأسيـ.ـرات المفرج عنه ضمن صفقة التبادل في مدينة رام الله pic.twitter.com/fJCAANdp4D — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 19, 2025

مظاهر احتفال وسط بيتونيا خلال استقبال الأسـ.ـرى المفرج عنهم pic.twitter.com/xGrq3QXWad — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 20, 2025

Les autorités d’occupation israéliennes ont donc libéré, ce lundi matin, 90 prisonniers palestiniens après la libération par le Hamas de trois Israéliennes dans le cadre de la première phase d’échange de prisonniers. Selon la Commission des affaires des prisonniers, le premier groupe comprenait 69 femmes et 21 enfants, dont 76 issus de la Cisjordanie et 14 de la ville sainte d’Al-Qods.

Ce premier échange de prisonniers intervient dans le cadre du cessez-le-feu entré en vigueur dimanche matin entre l’armée d’occupation israélienne et le Hamas dans la bande de Gaza dévastée par plus de 15 mois de guerre génocidaire.

Parmi les prisonniers libérés figurait Khalida Jarrar, une dirigeante du Front populaire de libération de la Palestine, qui apparaissait avec des cheveux blancs et des signes de fatigue sur son visage.

⬅️ شاهد..

استقبال الأسيرة القيادية خالدة جرار بعد الإفراج عنها ضمن صفقة التبادل بين المــقاومة والاحتلال .. pic.twitter.com/UOS9GZqf9D — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 20, 2025

Une fillette n’a pas pu retenir ses larmes au moment où elle a vu sa mère qui a été libérée des geôles de l’occupation.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">⬅️ شاهد..<br>لحظة لقاء أسيرة ابنتها بعد الإفراج عنها ضمن صفقة التبادل بين المقــاومة والاحتلال <a href="https://t.co/T8oYQN2bSN">pic.twitter.com/T8oYQN2bSN</a></p>— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) <a href="https://twitter.com/PalinfoAr/status/1881150963005956166?ref_src=twsrc%5Etfw">January 20, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Parmi les détenues libérées figuraient Dalal et Fatima al-Arouri, sœurs du haut dirigeant du Hamas Saleh al-Arouri, assassiné lors d’une frappe israélienne contre Beyrouth en janvier 2024.

شقيقة الشهـ.ـيد القائد الشيخ صالح العاروري المفرج عنها ضمن صفقة التبادل بين المـ.ـقاومة والاحتلال pic.twitter.com/ilTkBZqJ8b — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 20, 2025

La plus petite prisonnière palestinienne Roza Khweis dans les bras de son père après sa libération dans la ville occupée d’Al-Qods.

La plus petite prisonnière palestinienne Roza Khweis

La prisonnière libérée Rasha Hijjawi de Tulkarem a quant à elle remercié tous ceux qui ont soutenu les Palestiniens. Elle a également évoqué les agressions de l’occupation contre les femmes détenues avant leur libération.

» الله ينصر الي نصرنا.. » ⬅️ شاهد ..الأسيرة رشا حجاوي من طولكرم تتحدث عن اعتداء الاحتلال على الأسيرات قبل الافراج عنهن pic.twitter.com/10ezrsV7Xq — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 20, 2025

Il convient de noter que la première phase de l’accord prévoit au total la libération de quelque 1.900 Palestiniens incarcérés dans les geôles de l’occupation en échange de 33 otages Israéliens détenus à Gaza. Elle doit permettre un afflux d’aide humanitaire vers la bande de Gaza et de poser les bases en vue d’un cessez-le-feu permanent et la libération de la totalité des plus de 90 otages israéliens retenus à Gaza.

230 Palestiniens condamnés à perpétuité seront exilés

L’accord de trêve entre le Hamas et ‘Israël’ prévoit en outre que plus de 230 Palestiniens condamnés à perpétuité et devant être libérés dans le cadre de l’échange avec 33 otages israéliens seront exilés.

Selon deux sources du Hamas ayant participé aux négociations, les parties sont convenues de la libération de 296 prisonniers palestiniens condamnés à perpétuité, lors de la première phase de l’accord, dont 236 doivent être déportés, essentiellement vers le Qatar ou la Turquie, sitôt sortis de prison.