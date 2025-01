Le commandant de la Force Qods du Corps des Gardiens de la Révolution islamique (CGRI) s’est prononcé, le dimanche 19 janvier, sur l’accord de cessez-le-feu récemment établi entre le mouvement de résistance palestinien Hamas et ‘Israël’, le qualifiant de « plus grande défaite » essuyée par le régime israélien.

Le général de brigade Esmaïl Qaani a souligné que cet accord, qui est entré en vigueur ce dimanche 19 janvier, met fin à des mois de violence israélienne à l’encontre des Palestiniens dans la bande de Gaza.

Il a met en avant que cette situation représente un échec retentissant pour Tel-Aviv qui n’a pas réussi à réaliser ses objectifs militaires.

Dans ses déclarations, le général Qaani a dénoncé les actions du régime sioniste, qualifiant ses responsables de « meurtriers sanguinaires » ayant perpétré des crimes contre le peuple opprimé de Palestine, du Liban et d’autres peuples de la région pendant une période de quinze mois.

Il a affirmé que ces actes de violence avaient conduit Israël vers une position sans précédent, de sorte que Tel-Aviv a été contraint d’accepter un cessez-le-feu au moment où son humiliation avait atteint son paroxysme. Ce cessez-le-feu, selon ses dires, a été imposé au régime sioniste et a marqué un tournant dans le conflit.

Le commandant de la Force Qods a précisé aussi que les termes de ce cessez-le-feu étaient identiques à ceux proposés lors des négociations précédentes que le régime israélien avait catégoriquement rejetés.

« Ce cessez-le-feu n’est rien de moins que ce qui a été proposé lors du précédent cycle de négociations, mais le régime sioniste avait alors perturbé les négociations sans rien obtenir en contrepartie », a ajouté Qaani.

« Cependant, ils [les Israéliens] ont été obligés d’accepter les mêmes clauses que la Résistance islamique palestinienne et nos frères avaient fixées [auparavant] ; et aujourd’hui (le 19 janvier 2025) le régime sioniste connaîtra par la grâce de Dieu une humiliation et la plus grande défaite qu’il ait subie au cours de sa misérable existence », a-t-il déclaré.

Vendredi, des marches massives ont eu lieu à travers l’Iran après les prières du vendredi, célébrant la victoire de la résistance palestinienne après l’annonce d’un accord sur cessez-le-feu à Gaza.

‘Israël’ a lancé une guerre sanglante contre la bande de Gaza, le 7 octobre 2023, après que le groupe de résistance Hamas a mené son opération historique contre l’entité usurpatrice en représailles à ses atrocités intensifiées contre le peuple palestinien.

Le régime de Tel-Aviv n’a réussi à atteindre aucun de ses objectifs déclarés, notamment la libération des prisonniers et « l’élimination » du Hamas, malgré le massacre de près de 47 000 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants.

Mercredi 15 janvier, ‘Israël’ a été contraint d’accepter le cessez-le-feu, se pliant ainsi aux conditions fixées depuis longtemps par le Hamas.

En novembre, la Cour pénale internationale (CPI) a délivré des mandats d’arrêt contre le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, et son ancien ministre de la Guerre, Yoav Gallant, pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre.

L’année dernière, la Cour internationale de justice (CIJ) a ordonné à Israël de prendre des mesures immédiates pour prévenir un « génocide plausible » dans la bande de Gaza, suite à une plainte déposée par l’Afrique du Sud.

Source: Avec PressTV