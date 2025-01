Le Conseil politique suprême du Yémen a confirmé que l’accord de Gaza est une victoire pour la Palestine et pour les moudjahidines des factions de la Résistance, principalement le Hamas et le Jihad islamique, qui ont mené la bataille du Déluge d’Al-Aqsa.

Dans un communiqué publié dimanche, le Conseil politique suprême du Yémen a indiqué que « la République du Yémen surveillera l’engagement de l’occupation israélienne usurpatrice à mettre en œuvre l’accord entré en vigueur ce matin ».

Il a ajouté que les forces armées yéménites seront en état de préparation et de disponibilité permanentes en cas de nouveaux développements pour continuer leur rôle de soutien au peuple palestinien par tous les moyens possibles.

Le Conseil politique de Sanaa a également salué le rôle des forces armées yéménites et du grand peuple yéménite dans le soutien indéfectible à la Palestine.

Il a salué les opérations héroïques et qualitatives de tous les fronts de soutien et de résistance au Liban et en Irak et leur rôle dans la bataille, en dépit de tous les sacrifices.

Et de renchérir: « Nous saluons le rôle de la République islamique d’Iran dans le soutien des efforts du peuple palestinien à se libérer de l’occupation. »

Rappelons que l’accord de cessez-le-feu à Gaza entre l’occupation israélienne et la résistance palestinienne est entré en vigueur dimanche matin, dimanche, à 08h30 heure locale (06h30 GMT), rétablissant l’espoir d’une fin de l’agression israélienne et de la guerre d’extermination qui a duré 15 mois.

La guerre israélienne contre la bande de Gaza, lancée en octobre 2023, a couté la vie à plus de 46000 Palestiniens, en majorité des femmes et d’enfants.