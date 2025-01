L’armée libanaise a annoncé, le dimanche 19 janvier, que ses unités ont achevé le renforcement de leurs positions dans les localités d’Ain Ebel, Debel et Rmeish-Bint Jbeil dans le secteur ouest, et dans l’axe de Bint Jbeil-Ainata dans le secteur central, et ce après le retrait de l’ennemi israélien.

L’armée libanaise a indiqué dans un communiqué que le renforcement du déploiement a eu lieu en coordination avec la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) et le comité quinquennal supervisant l’accord de cessez-le-feu.

« Les unités spécialisées de l’armée sont également chargées de mener des enquêtes d’ingénierie, d’ouvrir des routes, d’enlever les décombres et de traiter les munitions non explosées et les objets suspects laissés par l’ennemi israélien, alors qu’il poursuit ses violations de l’accord de cessez-le-feu et ses agressions contre la souveraineté libanaise, en faisant exploser des maisons et des infrastructures dans plusieurs zones frontalières », selon un communiqué de l’armée libanaise.

Le communiqué poursuit : « Le commandement de l’armée appelle les citoyens à ne pas s’approcher de la zone et à respecter les instructions des unités militaires jusqu’à la fin du déploiement. »

Par ailleurs, la route entre Bint Jbeil et Maroun al-Ras a été ouverte, ce lundi 20 janvier, près de l’institut de Bint Jbeil, en présence de l’armée libanaise.

S’agissant des agressions israéliennes, les forces d’occupation ont ouvert le feu contre la localité de Maroun al-Ras proche de Bint Jbeil. Ces tirs coïncident avec le retour des habitants à Bint Jbeil et ses environs.

Par ailleurs, une force sioniste appuyée par des bulldozers et des chars a pénétré dans la zone de Dabash, à la périphérie ouest de la localité de Mays al-Jabal, et y a pris position.

Puis, une patrouille mécanisée israélienne a pénétré depuis Majidiyeh en direction de Wadi Khansa, dans le sud du Liban, et a attaqué un groupe d’agriculteurs libanais et syriens, puis les a interrogés et fouillé leurs téléphones avant de partir.

Rappelons que l’accord du cessez-le-feu entre le Liban et l’entité sioniste entré en vigueur le 27 novembre 2024, stipule le retrait des soldats israéliens des zones frontalières libanaises le 26 janvier 2025.