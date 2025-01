Le président élu des États-Unis, Donald Trump, a annoncé qu’il rendra publics tous les documents classifiés liés à l’assassinat de l’ancien président John F. Kennedy ».

Trump a déclaré lors d’un rassemblement de ses partisans au Capital One Sports Arena de Washington « qu’il publiera tous les documents liés aux assassinats de John F. Kennedy, de son frère Robert F. Kennedy et du leader Martin Luther King ».

Trump a ajouté qu’il » publiera également des documents liés à d’autres questions d’intérêt public ».

Dans des déclarations précédentes, Trump, qui a été investi président des États-Unis aujourd’hui, lundi, a souligné la nécessité de divulguer pleinement toutes les informations liées à l’assassinat de Kennedy.

Le 8 août 2022, le FBI a effectué une descente dans la résidence du président Donald Trump à Mar-a-Lago dans le cadre d’une enquête sur une possible mauvaise gestion de documents présidentiels sensibles.

Au cours de leur perquisition de neuf heures au domicile, les agents fédéraux ont saisi 11 séries de documents et autres matériaux, dont « certains étaient classés top secret », selon un mandat de perquisition qui a été publié.

Assassinats aux États-Unis d’Amérique

Le 22 novembre 1963, Kennedy a été assassiné, et de nombreuses théories ont été élaborées autour de son assassinat, la plus importante étant la version officielle selon laquelle il aurait été « tué par une balle tirée par le pistolet de Lee Harvey Oswald ».

Oswald fut arrêté le jour de l’incident et accusé d’avoir assassiné le président, mais il nia les accusations portées contre lui et fut tué deux jours plus tard alors qu’il était en garde à vue par un propriétaire de boîte de nuit nommé Jack Ruby.

Depuis lors, l’assassinat du président Kennedy, entré en fonction en janvier 1961, est devenu l’une des théories du complot les plus puissantes de l’histoire américaine.

Cinq ans plus tard, le frère de John F. Kennedy, Robert, candidat à la présidence et sénateur, a été tué par balle à Los Angeles.

Martin Luther King était un dirigeant afro-américain qui a mené le mouvement pour mettre fin à la discrimination raciale contre les Noirs en 1964. Il a reçu le prix Nobel de la paix et a été la plus jeune personne à le remporter.

Luther King a été assassiné le 4 avril 1968, alors qu’il se trouvait à Memphis, dans le Tennessee, pour soutenir une grève des éboueurs. Un homme armé lui a tiré dessus alors qu’il se trouvait sur le balcon de l’hôtel où il séjournait à ce moment-là.

