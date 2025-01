L’armée d’occupation israélienne a arrêté 64 Palestiniens, dont un enfant de 7 ans, le lundi 20 janvier, lors d’un raid contre Qalqilya, dans le nord de la Cisjordanie.

Ces arrestations interviennent au lendemain de la libération de 90 Palestiniens dans le cadre de l’accord de cessez-le-feu et d’échange de prisonniers conclu avec les factions de la résistance dans la Bande de Gaza, interrompant ainsi un génocide qui dure depuis 15 mois dans l’enclave.

Les forces d’occupation israéliennes ont pris d’assaut la localité d’Azzoun, forçant les commerçants à fermer leurs magasins, a déclaré le journaliste et activiste Fares Al-Azzouni à Anadolu.

« Les forces d’occupation ont pris d’assaut des maisons et une mosquée, arrêtant 64 habitants, y compris des enfants », a déclaré Al-Azzouni, ajoutant que l’un des enfants était âgé de 7 ans.

Les personnes arrêtées ont été forcées de s’allonger face contre terre sur une place publique avant d’être rassemblées et obligées de marcher en file, les mains posées sur les épaules de la personne qui les précédait, tout en regardant vers le bas, selon Al-Azzouni.

Ils ont ensuite été conduits vers un camp militaire situé à l’entrée nord d’Azzoun.

Des affrontements ont éclaté pendant le raid, les forces d’occupation israéliennes tirant des balles réelles et des grenades de gaz lacrymogène dans les zones résidentielles, selon l’activiste palestinien.

Il a indiqué que trois personnes avaient été hospitalisées après avoir été passées à tabac par des soldats israéliens à l’entrée nord d’Azzoun dans la soirée de dimanche.

Un accord de cessez-le-feu est entré en vigueur dans la Bande de Gaza, dimanche.

La première phase devrait durer 42 jours, au cours desquels des négociations auront lieu pour les deuxième et troisième phases, sous la médiation de l’Égypte, du Qatar et des États-Unis.

L’accord suspend les attaques israéliennes contre l’enclave palestinienne.

En vertu de cet accord, le Hamas a libéré trois Israéliennes en échange de 90 prisonniers palestiniens, dont la plupart étaient des femmes et des enfants.

La tension est vive en Cisjordanie occupée en raison de la guerre génocidaire qu’Israël mène contre la Bande de Gaza, où au moins 47 000 personnes sont tombés en martyre, principalement des femmes et des enfants, et plus de 110 700 ont été blessées depuis le 7 octobre 2023.

Selon le ministère de la Santé, quelque 860 Palestiniens sont tombés en martyre et plus de 6 700 autres blessés par les tirs de l’armée d’occupation israélienne en Cisjordanie occupée.

En juillet, la Cour internationale de justice (CIJ) a déclaré illégale la longue occupation israélienne des terres palestiniennes et a exigé l’évacuation de toutes les colonies de peuplement en Cisjordanie et à l’Est d’Al-Qods.