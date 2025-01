Au premier jour de son deuxième mandat, le 47e président des États-Unis, Donald Trump, a émis une centaine de décrets et menacé d’imposer des droits de douane allant jusqu’à 25 %, d’ici le 1er février, sur les pays voisins, le Mexique et le Canada, signataires de l’accord commercial entre les États-Unis et le Canada, ainsi que du traité Mexique-Canada, qui a été négocié au cours de son premier mandat.

Trump a accusé les deux pays de ne pas faire grand-chose pour arrêter le flux de drogue et de migrants vers les États-Unis, qualifiant le Canada de « très abusif » et ordonnant que le golfe du Mexique soit rebaptisé golfe d’Amérique.

Selon Bloomberg, le président américain a retiré son pays de l’Organisation mondiale de la santé et de l’accord de Paris sur le climat, tandis que l’Union européenne a reçu l’ordre d’acheter « rapidement » davantage de pétrole et de gaz américains si elle veut éviter les tarifs douaniers.

Bloomberg a estimé que « le défi immédiat auquel sont confrontés les alliés des États-Unis, en particulier en Europe, est de savoir comment gérer les relations avec le leader du monde libre, surtout si les valeurs partagées sont remplacées par l’Amérique d’abord ».

L’agence a souligné « qu’à la lumière des pressions auxquelles l’Europe est confrontée, entre le nationalisme économique américain et la menace militaire posée par la Russie, elle a un besoin urgent de leadership pour faire valoir ses intérêts, mais les difficultés économiques auxquelles l’Allemagne est confrontée avant les élections anticipées et les troubles politiques en France ont conduit au silence des voix des deux grandes puissances européennes ».

Bloomberg a noté que « Trump a exprimé à plusieurs reprises son admiration pour le président russe Vladimir Poutine, qui est désireux de tenir des négociations sur un accord pour mettre fin à sa guerre en Ukraine, et que les dirigeants européens risquent de mettre en péril l’avenir du continent ».

L’agence a averti que « comme c’est le cas du Canada et du Mexique, ces pays doivent désormais faire face à un président américain qui n’hésite pas à utiliser son pouvoir contre ses anciens alliés, dont les intérêts ne sont peut-être pas alignés avec les siens ».

Source: Médias