Pour le deuxième jour consécutif, les forces d’occupation israéliennes ont poursuivi leur agression contre la ville de Jénine et son camp. L’armée d’occupation a lancé, ce mercredi, une campagne de perquisitions et d’incursions à grande échelle contre diverses zones de la Cisjordanie, qui ont inclus des affrontements avec la Résistance et des arrestations massives parmi les Palestiniens. Plus de 600 Palestiniens ont été déplacés du camp de la ville.

Ce matin, les forces d’occupation renforcées ont été déployées à l’intérieur et autour du camp, tandis que les bulldozers continuaient à y détruire les infrastructures et les rues.

آثار تجريف الاحتلال شارع مستشفى الحكومي في جنين مع استمرار العملية العدوانية على جنين ومخيمها منذ يوم أمس. pic.twitter.com/LU2HtLwb2q — فلسطين بوست (@PalpostN) January 22, 2025

Entre-temps, de nouveaux affrontements ont opposé la Résistance palestinienne aux forces d’occupation à Jénine après le martyre de 10 Palestiniens suite à l’offensive israélienne d’envergure lancée mardi par l’occupation sous le nom de « Mur de fer ».

Le nombre des martyrs devrait encore augmenter en raison des blessures graves, a rapporté le Dr Baha Yahya de l’hôpital Al-Razi à Jénine.

Dans les détails, le bataillon de Jénine des Brigades Al-Qods a indiqué qu’il affronte les forces d’occupation dans les différents axes de combat de la ville, « en tirant des volées de balles et en actionnant des engins explosifs selon les conditions sur le terrain ».

Au deuxième jour de l’agression, les affrontements se sont concentrés dans la rue Nazareth et à l’intérieur des ruelles et des quartier du camp, et ce lorsque les forces d’occupation ont tenté de prendre d’assaut le camp depuis le carrefour Awda et le quartier Damj.

En outre, les forces d’occupation ont arrêté plusieurs jeunes hommes après avoir perquisitionné leurs maisons à l’intérieur du camp de Jénine, y compris ceux qui souffraient d’une blessure à la tête et avaient besoin de soins médicaux.

Les forces d’occupation ont en outre lancé une campagne de perquisitions dans diverses zones de la Cisjordanie.

Selon des sources de l’occupation, l’offensive contre Jénine pourrait durer plus d’un mois.

Pour leur part, les services de sécurité de l’Autorité palestinienne continuent de coopérer avec l’occupation dans son agression contre Jénine. Des sources locales ont rapporté qu’une force spéciale des services de sécurité de l’Autorité palestinienne, déguisée en civil, a arrêté Ahmed Abu Amireh, recherché par l’occupation, de la localité de Qabatiya à Jénine, dans le nord de la Cisjordanie.

الاحتلال يستقدم جرافتين (D10) إلى مدينة جنين خلال العملية العدوانية المستمرة منذ يوم أمس. pic.twitter.com/s70drUuVD9 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 22, 2025

Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a déclaré que l’opération Mur de fer dans le camp de Jénine « changera le concept de sécurité pour l’armée israelienne en Cisjordanie », selon ses propres termes.

La chaîne 14 a également cité une source sécuritaire, disant: « Nous lançons une opération de grande envergure dans le nord de la Cisjordanie. Cette opération pourrait prendre des mois. À la fin de l’opération, les camps ne seront plus des bastions de terrorisme. Ce que nous avons fait à Gaza, nous le ferons aussi à Jénine. »