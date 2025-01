Le journal américain The Washington Post a révélé que Google a fourni à l’armée d’occupation israélienne les dernières technologies d’intelligence artificielle, depuis les premières semaines de l’offensive lancée contre Gaza, dans le cadre d’un contrat baptisé Nimbus.

La demande aurait été faite par l’un des employés de cette société qui a demandé dans les semaines qui ont suivi l’opération du Hamas du 7 octobre l’accès à la technologie d’intelligence artificielle appelée « Gemini » pour l’armée d’occupation, qui souhaitait développer son propre assistant d’intelligence artificielle pour traiter les documents et les audios.

Il aurait averti que l’armée d’occupation a menacé de recourir aux services d’Amazon, le concurrent de Google, si elle ne trouvait pas ce qu’elle voulait auprès du géant américain des moteurs de recherche.

Le journal assure que jusqu’en novembre dernier, lorsque les raids aériens ennemis avaient transformé de vastes zones de Gaza en décombres, les documents montrent que l’armée ennemie utilisait encore les dernières technologies d’intelligence artificielle de Google.

L’an dernier, la direction de Google a licencié plus de 50 employés qui avaient protesté contre ce contrat pour avoir exprimé leur crainte que les technologies de Google ne soient utilisées à des fins militaires et militaires et des programmes de renseignement qui pourraient nuire aux Palestiniens.

