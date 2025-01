Sanaa a annoncé mercredi avoir libéré les 25 membres d’équipage du navire Galaxy Leader capturé il y a plus d’un an, après l’entrée en vigueur de l’accord de trêve à Gaza.

Les membres d’équipage -le capitaine et son adjoint bulgares, 17 Philippins, des Ukrainiens et des Mexicains- « ont quitté l’aéroport international de Sanaa à bord d’un avions omanais », a affirmé en soirée la chaîne Al-Massirah, proche du gouvernement de Sanaa qui a diffusé des images d’eux à l’aéroport. Des cadeaux leur ont été offerts dont le poignard yéménite, le Janbiya.

Saisi en novembre 2023, le Galaxy Leader, un cargo affrété par une firme japonaise pour le compte d’une société britannique appartenant à un homme d’affaires israélien, avait été le premier navire pris pour cible par les forces de Sanaa, après le début de leurs attaques contre les bateaux liés à Israël au large du Yémen en soutien au peuple palestinien à Gaza soumis à une guerre israélienne féroce.

La décision de les libérer a été prise « en soutien à l’accord de cessez-le-feu », entré en vigueur dimanche à Gaza, a précisé al-Massirah. Ils ont été relâchés « en coordination avec le Hamas » et avec l’aide du Sultanat d’Oman.

Entourés des 25 membres d’équipage, le représentant du Hamas Moaad Abou Shamalah s’est félicité « de la coordination entre Gaza et le Yémen ».

Le vice-Premier ministre yéménite pour les affaires de défense et de sécurité le général Jalal al-Rawishan a déclaré : « nous assurons en présence des représentants des factions palestinienne que la position yéménite sera maintenue ». « Si l’ennemi israélien ne respecte pas les accords signés le Yémen, comme l’a dit le leader suit la situation de près », a-t-il ajouté. Il a rapporté que le Yémen a fait l’objet de pressions mais n’a acquiescé qu’avec la conclusion d’un accord de cessez-le-feu.

Mardi, les forces de Sanaa ont annoncé mardi qu’elles ne viseraient plus que les navires liés à Israël durant la trêve à Gaza.

Pendant la guerre israélienne contre la bande de Gaza, les forces de Sanaa ont mené des dizaines d’attaques aux missiles hypersoniques et aux drones contre l’entité sioniste en plus des attaques contre les navires israéliens ou se rendant vers les ports israéliens ainsi que les navires de guerre américains et britanniques intervenus en soutien à « Israël ». Des agressions américaines, britanniques et israéliennes ont été menées contre des sites yéménites sans faire fléchir le soutien de Sanaa.

« La libération de l’équipage du Galaxy Leader est une nouvelle réconfortante qui met fin à la détention arbitraire et à la séparation endurées par les membres d’équipage et leurs familles pendant plus d’un an », a affirmé l’envoyé spécial de l’ONU pour le Yémen, Hans Grundberg, dans un communiqué rapporté par l’AFP.

« C’est un pas dans la bonne direction », a ajouté M. Grundberg, en exhortant les forces de Sanaa « à mettre fin aux attaques maritimes ».

Le secrétaire général de l’Organisation maritime internationale (OMI), Arsenio Domínguez, a parlé d’un « profond soulagement ».

