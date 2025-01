L’Agence nationale de valorisation des ressources en hydrocarbures (NAFET) en Algérie et la société américaine Chevron ont signé aujourd’hui, mercredi, un accord de coopération maritime.

L’accord signé entre les deux parties vise à identifier « le potentiel des ressources en hydrocarbures dans les espaces maritimes algériens », selon la Télévision publique algérienne.

L’accord a été signé du côté algérien par le chef de l’agence pétrole, Murad Beljem, et au nom de Chevron North Africa Ventures Limited par le directeur des nouveaux projets mondiaux, Luca Rigo de Righi, sous la supervision du ministre algérien de l’Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Mohamed Arkab, et en présence du directeur général de la Sonatrach algérienne Rachid Hachichi, ainsi que d’autres personnalités algériennes et américaines.

Cet accord, d’une durée de 24 mois, vise à « mener une étude approfondie pour évaluer le potentiel des ressources pétrolières de la région maritime algérienne ».

Cette étape est considérée comme une « stratégie visant à renforcer la coopération entre Oil et Chevron dans le domaine des études techniques et géologiques, ouvrant la voie à de futurs projets d’exploration et de développement visant à valoriser les ressources nationales en carburant.

L’Algérie, l’un des plus grands fournisseurs de gaz d’Europe, cherche également à augmenter sa production pour répondre à la demande croissante, a rapporté Reuters.

