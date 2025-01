Le président américain Donald Trump a signé un décret reconnaissant de nouveau le mouvement de résistance yéménite, Ansarullah, comme « organisation terroriste étrangère ».

« Les Houthis (Ansarullah, ndlr) sont inscrits sur la liste des organisations terroristes étrangères. Leurs activités menacent la sécurité des civils et des militaires américains au Moyen-Orient, la sécurité de nos plus proches partenaires régionaux, et la stabilité du commerce maritime internationale. Notre politique consiste à coopérer avec nos partenaires régionaux pour détruire les capacités et les opérations des Houthis », selon le décret signé, le mercredi 22 janvier.

La Maison Blanche, qui n’a pas apparemment tiré de leçons des conséquences de ses agressions stériles de l’année dernière contre le Yémen, a prétendu : « Notre politique consiste à coopérer avec nos partenaires régionaux pour couper les ressources des Houthis afin de mettre fin à leurs attaques. »

En déclarant que les combattants d’Ansarullah ont effectué depuis octobre 2023 plus de 300 tirs en direction d’Israël, l’administration américaine a souligné que « les attaques des Houthis contre la navigation internationale se sont traduites par une inflation internationale ».

Rappelons que les forces yéménites avaient considérablement intensifié leurs frappes pro-palestiniennes contre les territoires occupés et d’autres cibles israéliennes en riposte à la guerre génocidaire de l’entité sioniste contre la bande de Gaza qui a été déclenchée en octobre 2023.

L’agression israélienne contre Gaza a coûté la vie à plus de 46000 Palestiniens, en majorité des femmes et des enfants.