Au troisième jour du violent assaut israélien contre le camp de réfugiés de Jénine, en Cisjordanie occupée, les Palestiniens vivent au rythme à la fois de déplacements forcés, d’arrestations massives tout comme d’exécutions.

Les forces d’occupation israéliennes ont imposé un siège complet au camp, déployant des unités spéciales, des drones et des systèmes biométriques et de reconnaissance faciale pour surveiller et contrôler la zone, a rapporté jeudi l’agence de presse palestinienne Wafa.

Les occupants ont multiplié les arrestations, les fouilles corporelles et les interrogatoires des habitants, et ont ordonné par haut-parleur et par la distribution de tracts leur évacuation forcée.

Le groupe de défense des prisonniers palestiniens a déclaré que les forces israéliennes ont procédé à des exécutions sur le terrain comme une forme de punition collective pour saper toute forme de résistance.

Selon des sources médicales, les forces d’occupation israéliennes ont tué au moins 13 Palestiniens et en ont blessé 50 autres depuis le début des agressions israéliennes, mardi matin. Les médecins qui tentent de soigner les blessés continuent de faire face à des restrictions extrêmes de la part des forces d’occupation.

Les déplacements des ambulances sont strictement contrôlés par les forces israéliennes, et le personnel médical est fouillé et interrogé avant d’être autorisé à apporter de l’aide.

La télévision palestinienne a rapporté que la couverture médiatique des raids a été sévèrement entravée. Les soldats israéliens ont en effet contraint les journalistes à interrompre les retransmissions en direct, saisi les caméras et les téléphones et menacé de prendre d’assaut les locaux de la télévision.

Même après avoir tenté de battre en retraite, les correspondants de la chaîne de télévision ont été poursuivis par les soldats, qui leur ont clairement fait comprendre que leurs reportages étaient indésirables.

« Nous nous attendons à ce que notre bureau soit pris d’assaut à tout moment », a déclaré la correspondante Amna Bilalo.

Mardi 22 janvier, l’armée d’occupation a bombardé et pris d’assaut Jénine, lançant une offensive majeure contre cette ville du nord de la Cisjordanie occupée, quelques jours après l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu à Gaza.

Les frappes ont été accompagnées d’une offensive terrestre de grande envergure menée par les soldats israéliens.

L’invasion a provoqué une peur et des difficultés généralisées, les infrastructures locales ont été gravement endommagées et l’accès aux soins médicaux a été restreint.

Salah, un habitant du camp de Jénine, a décrit comment la technologie de reconnaissance biométrique est utilisée pour cibler les jeunes hommes afin de les interroger davantage et de les arrêter, souvent sans soupçon clair.

« Ceux qui ont un casier judiciaire sont arrêtés. On ne sait pas ce qui leur arrive après leur arrestation – s’ils sont battus ou pire. On n’en a aucune idée », a déclaré Salah.

Les observateurs soutiennent que la toute nouvelle équipe de Trump est en phase avec l’assaut d’Israël de démanteler les camps de réfugiés en vue d’une annexion. Voilà qui annonce un désastre et bien d’autres conflits à venir.

