Le président iranien Massoud Pezeshkian a affirmé que « l’accord de partenariat stratégique global récemment signé entre l’Iran et la Russie montre que les deux pays n’ont pas l’intention d’accepter des exigences excessives de la part de leurs ennemis ».

Lors d’un entretien avec la Première chaîne russe, Pezeshkian a souligné que « Téhéran et Moscou sont capables de coopérer pour promouvoir des politiques qui renforcent le calme, la sécurité, le développement et la croissance économique dans la région ».

Le président iranien a souligné l’importance de signer l’accord de partenariat stratégique global, notant « qu’il aborde les dossiers sécuritaires, politiques et économiques, en plus de renforcer la coopération dans les domaines ferroviaires, routiers, commerciaux, énergétiques et électriques ».

En réponse à une question sur la possibilité pour les USA ou « Israël » d’entreprendre une action militaire contre l’Iran, ainsi que sur la possibilité d’une coopération et d’une défense commune entre l’Iran et la Russie, Pezeshkian a déclaré : « Aux termes de notre accord, si l’Iran ou la Russie est attaqué par un autre pays, nous nous engageons à ne pas coopérer avec l’agresseur, nous ne permettrons pas qu’une telle attaque se produise. »

Pezeshkian a évoqué les crimes commis par « Israël » à Gaza et au Liban, avec le soutien américain et européen.

Dans le contexte de son discours sur l’occupation, il a noté : « Le régime sioniste et ses alliés tentent de convaincre le monde que l’Iran cherche à se doter de la bombe nucléaire pour accroître la peur de l’Iran, mais nous ne l’avons pas fait dans le passé, et nous ne le ferons pas à l’avenir ».

Source: Médias