Le président américain Donald Trump a maintenu sa proposition de reloger les Palestiniens de Gaza en Égypte et en Jordanie, révélant avoir discuté de ce plan avec le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi.

« Je souhaite que [Sissi] en accueille certains. Nous les avons beaucoup aidés, et je suis sûr qu’il nous aiderait. C’est mon ami. Il est dans une partie très difficile du monde, pour être honnête. Comme on dit, c’est un voisinage compliqué. Mais je pense qu’il le ferait, et je pense que le roi de Jordanie le ferait aussi », a déclaré Trump aux journalistes lundi.

Cette proposition a été fermement rejetée par le ministère égyptien des Affaires étrangères, qui a réaffirmé dimanche son « soutien continu à la résilience du peuple palestinien sur sa terre ».

Le ministère a souligné qu’il « rejetait toute atteinte à ces droits inaliénables, que ce soit par la colonisation ou l’annexion de terres, ou par le dépeuplement de ces terres de leur peuple par le déplacement, le transfert encouragé ou le déracinement des Palestiniens de leur terre, temporairement ou à long terme. »

Pour sa part, l’Observatoire Euro-Med des Droits de l’Homme a exprimé sa “profonde inquiétude” face à la proposition du président américain Donald Trump de réinstaller les Gazaouis en Jordanie et en Égypte, appelant à des réactions régionales et internationales pour s’y opposer.

L’organisation, basée à Genève, s’est dite profondément inquiète par les remarques du nouveau président américain.

“Les Palestiniens, qui souffrent déjà des effets dévastateurs des tentatives d’Israël de les anéantir, ne devraient pas avoir à payer un prix supplémentaire pour ce génocide en étant déplacés de force hors de leur patrie”, a déclaré l’organisation dans un communiqué.

La guerre génocidaire israélienne contre Gaza a tué plus de 47 000 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants, et en a blessé plus de 111 000 du 7 octobre 2023 jusqu’au 19 janvier 2025.