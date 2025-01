Une foule de citoyens égyptiens ont afflué vers le poste Rafah, à la frontière avec la bande de Gaza, afin de protester contre les menaces du président américain Donald Trump de transférer les habitants de Gaza vers l’Egypte et la Jordanie.

Les protestataires ont affirmé que « l’Égypte et son peuple se tiennent aux côtés des Palestiniens et de leurs droits ».

Des militants ont publié des photos et des vidéos de foules égyptiennes venues de tous les gouvernorats vers le passage de Rafah dans le nord du Sinaï, soulignant que « le peuple égyptien répond à Trump ».

Les participants aux manifestations ont déclaré : « Maintenant, le peuple égyptien des différents gouvernorats égyptiens afflue vers le passage de Rafah dans la plus grande manifestation de soutien à Gaza et à son peuple ; et en rejet des plans visant à déplacer les résidents de Gaza. »

لا خوف على الامة المصرية لان بها رجال 💪🏻 الخوف علي عالم يحكمه أشباه الرجال😎نحن المصريين علي العالم أن ينتظرنا اليوم في سيناء وفي قلب #معبر_رفح و #مليونية_رفح 🇪🇬✌🏻#TrumpNoDisplacement

#معبر_رفح

وقت الشدة كلنا جيش

🛑عاجل

مسيرات فى طريقها الى رفح

رفضا للتهجير و تصفية القضية الفلسطينية

و انباء عن اتجاه مسيرات لحدود رفح المصرية

🛑عاجل

مسيرات فى طريقها الى رفح

رفضا للتهجير و تصفية القضية الفلسطينية

و انباء عن اتجاه مسيرات لحدود رفح المصرية

تحيا مصر ✌️🇪🇬

Le hashtag « Peuple égyptien : non au déplacement des Palestiniens » est arrivé en tête des tendances sur les réseaux sociaux.

Des délégations de forces politiques, de partis, de syndicats et de la société civile de divers gouvernorats égyptiens ont participé à ces manifestations.

Les participants ont affirmé leur rejet absolu du déplacement des Gazaouis, le qualifiant de « liquidation de la cause palestinienne et de violation du droit des Palestiniens à l’autodétermination », soulignant que l’Égypte était et est toujours le principal soutien de la cause palestinienne.