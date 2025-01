Le Hezbollah a présenté ses plus sincères condoléances et félicitations au mouvement Hamas, aux factions de la résistance palestinienne et au peuple palestinien pour le martyre du chef d’état-major des Brigades Al-Qassam Mohammad al-Deif et d’un groupe de ses camarades parmi les membres du Conseil militaire.

« Nous sommes fiers de ces honorables dirigeants qui sont restés sur le front du djihad et de la résistance jusqu’aux derniers instants de leur vie, et qui ont offert à leur peuple tout ce qu’ils pouvaient pour défendre sa dignité et afin de restaurer leur liberté et leur indépendance, à leur tête le grand leader Mohammad al-Deif. Il a passé sa vie à se battre contre l’ennemi occupant israélien. Il lui a fait goûter l’amertume de la défaite, notamment lors de la bataille du Déluge d’Al-Aqsa, dont il était le principal artisan et le leader le plus éminent dans ce domaine. Lui et ses frères resteront un symbole du peuple libre qui parviendra à achever le chemin de la résistance.

Le sang des dirigeants martyrs et de tous les martyrs morts dans la bataille du Déluge d’Al-Aqsa a abouti à une victoire qui a forcé l’ennemi à cesser le feu et à libérer un grand nombre de prisonniers et de détenus. Il augmentera la détermination et la résolution du peuple palestinien patient à poursuivre son chemin, quels que soient les sacrifices, et rapprochera notre oumma de la promesse divine faite à ses sujets croyants de victoire et de dignité. » ‏

Jeudi, le porte-parole des Qassam Abou Ubaida a annoncé le martyre de Deif et de 6 autres chefs militaires.