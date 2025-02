Des combattants ont ouvert le feu dans la nuit de vendredi à samedi sur les forces israéliennes qui avançaient, près du village de Taranja, dans la province de Quneitra, située au nord de la zone tampon dans le sud de la Syrie.

L’armée d’occupation israélienne a déclaré dans un communiqué que « des coups de feu ont été entendus et observés dans la zone où les forces de l’armée opèrent dans la zone tampon en Syrie ».

« La force en action dans la zone a riposté en ouvrant le feu sur la source d’où provenaient les tirs », a ajouté l’armée d’occupation, notant qu’aucun blessé n’a été enregistré dans l’incident et que les forces poursuivent leur travail.

La radio de l’armée d’occupation a qualifié l’incident d’exceptionnel et le premier depuis qu’Israël a commencé à opérer sur le terrain.

« Cette fois, il n’y a pas eu de victimes dans l’incident, et il est trop tôt pour savoir s’il s’agit du début d’une résistance armée organisée aux opérations de l’armée en Syrie, mais cet événement doit certainement être très inquiétant, surtout après deux mois de présence des forces qui y opèrent en toute liberté. Nous devons examiner la protection des forces et leur préparation à des événements similaires qui pourraient survenir », a-t-elle déclaré.

Plus tard, un groupe se faisant appeler le « Front de résistance islamique en Syrie » a revendiqué l’opération dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, indiquant que « c’est le début de ses opérations contre l’ennemi israélien ». Il a souligné avoir ciblé « pour la première fois l’armée d’occupation dans la campagne de Quneitra et l’a forcée à battre en retraite et à se retirer. »

Suite à l’incident, une force israélienne a pris d’assaut le village de Taranja, où elle a arrêté deux jeunes hommes, selon des sources locales sur les réseaux sociaux, indiquant que l’armée israélienne a tiré des fusées éclairantes pendant l’opération.

Dans ce contexte, des sources locales ont rapporté que les représentants du nouveau gouvernement ont reçu une promesse israélienne par l’intermédiaire des Nations Unies, stipulant que les forces d’occupation se retireraient du bâtiment du gouvernorat situé à l’extrémité ouest de la ville de Quneitra.

Cependant, des informations qui ont circulé vendredi rapportent que les forces d’occupation ont incendié le bâtiment du gouvernorat. Ce qui a été confirmé par des images postées sur les réseaux sociaux.

مراسل صوت العاصمة: الجيش الإسرائيلي يقوم بإحراق مبنى محافظة القنيطرة والانسحاب منه بعد أكثر من شهر على احتلاله وتحويله لمركز انطلاق لعملياته في المنطقة. تُظهر اللقطات التي صوّرها مراسل صوت العاصمة احتراق المبنى وتواجد دورية لقوات فض النزاع على مقربة من تمركز الدبابات الإسرائيلية… pic.twitter.com/9deHLRkSAv — صوت العاصمة (@damascusv011) January 31, 2025

Après la chute de l’ancien régime de Bachar al-Assad, l’armée d’occupation a mené des dizaines de raids aériens détruisant l’arsenal et les positions militaires de l’armée syrienne. Elle a aussi envahi la zone tampon dans le Golan syrien puis occupé plusieurs régions du sud syrien dans les gouvernorats de Deraa et Quneitra. Elles occupent entre autres les hauteurs de Jabal al-Cheikh ou elle entame la construction d’une base militaire ainsi que les zones situées autour des barrages d’al-Yarmouk et d’al-Mantara. Des affrontements avaient éclaté avec les habitants le mois de décembre dernier.

