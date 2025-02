Une réunion a eu lieu aujourd’hui, samedi, dans la capitale égyptienne, le Caire, au niveau des ministres des Affaires étrangères, à laquelle ont participé l’Égypte, la Jordanie, les Émirats, l’Arabie saoudite et le Qatar, en plus du secrétaire général du Comité exécutif de l’Organisation de libération de la Palestine pour l’État de Palestine et le Secrétaire général de la Ligue des États arabes, à l’invitation de l’Égypte.

Selon le communiqué de la réunion, les parties participantes ont applaudi l’accord de cessez-le-feu à Gaza et d’échange de prisonniers, saluant les efforts déployés par l’Égypte et le Qatar à cet égard et soulignant le rôle des États-Unis dans la réalisation de cet accord.

Les participants ont convenu de « travailler avec l’administration du président américain Donald Trump pour parvenir à une paix juste et globale au Moyen-Orient, conformément à la solution à deux États, et de travailler pour libérer la région des conflits ».

Ils ont également souligné « leur soutien aux efforts déployés par les trois pays pour assurer la mise en œuvre de l’accord dans toutes ses étapes et dispositions, conduisant à un calme complet », notant « l’importance de maintenir le cessez-le-feu, d’assurer l’accès de l’aide humanitaire et que toutes les parties de la bande de Gaza soient libérées et que tous les obstacles à l’entrée de toute aide humanitaire, de tout logement, de tout besoin de relèvement et de toute réhabilitation soient supprimés, de manière appropriée et sûre ».

Les pays participant à la réunion ont également souligné la nécessité du « retrait complet des forces israéliennes », rejetant « complètement toute tentative de diviser la bande de Gaza ».

