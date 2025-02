La société israélienne de logiciels espions Paragon Solutions est accusée d’avoir mené une campagne d’espionnage ciblant plus de 100 journalistes et membres de la société civile américains et européens pro-palestiniens, en utilisant l’application de chat WhatsApp de Meta.

« L’attaque visait un certain nombre d’utilisateurs, y compris des journalistes et des membres de la société civile dans plus de deux douzaines de pays, en particulier en Europe », a déclaré un porte-parole de WhatsApp.

Paragon Solutions aurait utilisé « des groupes et envoyé un fichier PDF malveillant » pour accéder illégalement à un réseau et cibler les utilisateurs, chose qui a été « désarmé avec succès », affirme le journal britannique theguardian.com.

Le porte-parole a déclaré que les personnes considérées comme touchées ont été informées par le chat WhatsApp, cependant la société n’a pas été en mesure d’identifier les clients qui avaient ordonné les attaques présumées. Suite à la série de tentatives d’attaques, WhatsApp a également envoyé à Paragon Solutions une lettre de cessation et d’abstention.

Il est à noter que les experts ont déclaré qu’il s’agit en effet d’une attaque « zéro clic », ce qui signifie que les cibles n’auraient pas eu à cliquer sur des liens malveillants pour être infectées, souligne la même source.

« Ces attaquants recherchent des vulnérabilités dans les applications ou le système d’exploitation du téléphone portable ou tentent de tromper les utilisateurs en cliquant sur des liens malveillants ou en téléchargeant des logiciels malveillants – le tout pour obtenir un accès non autorisé qui peut endommager votre téléphone, voler vos informations et mettre en danger votre vie privée et votre sécurité », selon une page d’aide WhatsApp sur les logiciels espions.

« Un piratage comme celui-ci a la capacité de transformer un téléphone en espion dans votre poche. Lorsqu’un téléphone est infecté, l’opérateur de ce logiciel espion peut généralement faire tout ce que vous pouvez faire sur votre téléphone», a déclaré à NBC News John Scott-Railton, chercheur principal au Citizen Lab.

Ajoutant que : « Ils peuvent accéder à vos messages cryptés, à vos discussions, regarder vos photos, parcourir vos messages, écouter vos mémos vocaux, regarder vos notes, lire vos contacts, obtenir vos mots de passe et aussi faire un certain nombre de choses que vous ne pouvez pas faire, comme activer silencieusement le microphone pour écouter une conversation que vous pourriez avoir dans une pièce, ou allumer la caméra. »

Pour rappel, il y a quelques années, les israéliens ont déjà utilisé Pegasus, un autre outil pour espionner les journalistes, des membres de la société civile et des dirigeants politiques.

