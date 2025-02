L’Autorité palestinienne a accusé lundi « Israël » de « nettoyage ethnique » en Cisjordanie occupée, où l’armée israélienne mène des offensives meurtrières depuis plusieurs semaines et expulsent les habitants.

Dans un communiqué, le ministère de la Santé palestinien a indiqué que depuis le début de l’année 70 Palestiniens, dont dix enfants, une femme et deux personnes âgées, avaient « été tués par l’occupation israélienne » en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par l’entité sioniste depuis 1967.

Selon lui, il y a eu 38 martyrs dans le seul gouvernorat de Jénine (nord), 15 à Tubas, 6 à Naplouse, 5 à Tulkarem, 3 à al-Khalil, 2 à Bethleem et 1 à al-Qods.

Condamnant ces opérations, le porte-parole de la présidence palestinienne, Nabil Abou Roudeina, cité par l’agence de presse palestinienne Wafa, a déclaré qu’elles visaient à « mettre en œuvre des plans de déplacement forcé et de nettoyage ethnique » en Cisjordanie occupée.

Il a appelé l’administration américaine à « intervenir (…) avant qu’il ne soit trop tard ». Si ces violences se poursuivent, a-t-il estimé, elles pourraient mener à « une explosion incontrôlable de la situation, dont tout le monde paierait le prix ».

ONU : intention de génocide

Dimanche, la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la Palestine, Francesca Albanese, a qualifié les pratiques israéliennes en Cisjordanie de « criminelles », avertissant que «l’intention de génocide est claire dans la manière dont Israël cible les Palestiniens ».

« Les actions d’Israël en Cisjordanie sont criminelles, elles étendent la portée de la destruction à tous les territoires palestiniens occupés, pas seulement à Gaza », a écrit Albanese sur sa plateforme X.

« L’intention génocidaire est claire dans la manière dont Israël cible l’ensemble du peuple palestinien et l’ensemble du territoire palestinien occupé, qu’Israël prétend être exclusivement réservé à l’autodétermination juive. Il est temps, et plus que jamais, d’intervenir pour mettre un terme à cela », a-t-elle averti.

Jénine : 20 mille déplacés

Deux jours après l’entrée en vigueur du cessez-le-feu dans la bande de Gaza, les forces d’occupation, appuyées par des bulldozers, des drones et des véhicules blindés, avaient lancé le 21 janvier une offensive meurtrière dans la ville et le camp de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie.

Dimanche, elles ont dynamité et détruit une centaine de bâtiments, selon les médias israéliens, dont 20 à l’est.

20.000 Palestiniens ont été déplacés de Jénine, d’après Médecins sans frontière.

Les même images de la bande de Gaza se répètent dans le nord de la Cisjordanie

Elargissement du champ d’agression

Depuis quelques jours, les forces israéliennes ont élargi leur champ d’agression vers d’autres gouvernorats de la Cisjordanie où se produit le même scénario de destructions des infrastructures et des maisons escortés de blocus, d’arrestations et d’expulsion des habitants.

Dans le camp al-Faraa et la localité Tammoune au sud-est de Tubas pour le second jour consécutif. 10 Palestiniens y ont été arrêtés.

Enlèvement d’un enfant à Tammoune

Dans la ville de Tulkarem et son camp pour le 3eme jour consécutif : Le gouverneur de Tulkarem, Abdullah Kamil, a déclaré que « les troupes militaires israéliennes ont forcé plus de 75 % des résidents du camp de réfugiés de Tulkarem à être déplacés de force, rapporte l’agence Wafa. Soit 6.000 Palestiniens, selon MSF, selon laquelle entre 150 et 180 maisons ont été endommagées.

À Naplouse, où les forces d’occupation avaient fermé au cours de la semaine dernière, un certain nombre de routes secondaires qui relient sept villages entre eux, dans le but de restreindre les déplacements des citoyens.

Ce lundi après-midi, des colons israéliens sous la protection des soldats ont attaqué des agriculteurs dans la zone archéologique d’al-Masoudiya, au nord-ouest de Naplouse et les ont obligés à quitter leurs terres. Le but en est selon des sources locales est de contrôler la colline de Badis qui se trouve à l’ouest de cette zone qui contient des projets de logements et un réservoir pour la municipalité de Naplouse. Le maire de Sebastia, Mohammad Azem, a déclaré à WAFA qu’environ 7.000 dunums sont progressivement contrôlés par les colons dans la zone d’al-Masoudiya, qui fait partie des terres de Sebastia et Barqa.

522 actes de résistance contre 2.126 attaques israéliennes

Les factions de résistance déploient tous leurs efforts contre cette offensive. Selon le centre Moeta (Donnée) 522 actes de résistance et populaires ont été réalisés le mois de janvier en Cisjordanie et al-Qods occupées, causant la mort de 6 israéliens et blessant 36 autres. Ces actes ont riposté à 2.161 attaques perpétrées dans la même période par l’armée d’occupation et les colons, selon l’Organisme de résistance au mur et à la colonisation.

Les Brigades de Martyrs d’al-Aqsa ont rapporté dimanche avoir tendu une embuscade à l’aide d’un engin piégé hautement explosif contre une force d’infanterie de l’occupation et ont ouvert le feu contre elle. Assurant qu’il y a des tués ou blessés dans ses rangs.

Les Brigades al-Qods-Jénine du Jihad islamique ont fait état de combats aux engins piégés et aux rafles de mitrailleuses dans les axes de Saïlat al-Harithiya, à l’ouest de Jénine.

Pour sa part, l’armée d’occupation a dit qu’elle tué plus de 50 « terroristes » dans ce territoire depuis le 14 janvier. En référence aux résistants palestiniens.

« Le peuple palestinien n’acceptera aucun plan de déplacement forcé », a insisté la présidence palestinienne ce lundi.

Comme dans la bande de Gaza, les Palestiniens en Cisjordanie occupée risquent plus que jamais une deuxième Nakba, à savoir leur expulsion de leur terre, d’autant que le président américain Donald Trump adopte le projet de leur transfert en Jordanie et en Egypte. Il devrait rencontrer le Premier ministre israélien Netanyahu demain mardi.

