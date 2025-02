Le président syrien de la phase de transition, Ahmed al-Sharaa (alias Golani), a affirmé lundi soir que « la priorité en Syrie est de contrôler les armes et de les limiter à l’Etat ».

Al-Sharaa a déclaré : « Il n’existe pas encore de loi qui réglemente le fonctionnement des partis politiques, et actuellement nous nous appuyons sur les compétences individuelles, et de hautes compétences seront présentes dans le nouveau gouvernement », notant que « tout le monde souligne l’unité de la Syrie et rejette la division ou la séparation d’une partie de celle-ci, et des négociations sont en cours avec les FDS pour résoudre le dossier du Nord-Est de la Syrie ».

Il a ajouté : « Nous avons entamé des négociations avec les FDS, et ils ont exprimé leur volonté de restreindre les armes à l’État, et nous sommes optimistes quant à la conclusion d’un accord », poursuivant « construire l’économie nécessite de fournir des services tels que l’électricité, les routes, les banques , et d’autres, et ensuite les institutions économiques seront réformées ».

Al-Sharaa a noté que « la Syrie est au cœur du monde et est un pays important avec des intérêts mutuels avec tous les pays du monde », soulignant que « les efforts étrangers sont dans l’intérêt du peuple syrien et pour restituer à la Syrie son statut arabe et ses liens internationaux ».

Il a annoncé qu’il existe un « comité préparatoire pour la conférence nationale qui comprendra la participation de divers segments du peuple syrien, et à l’issue de la conférence, la déclaration constitutionnelle sera publiée », soulignant que « la période pour parvenir aux élections présidentielles nécessite entre 4 et 5 ans ».

Source: Médias